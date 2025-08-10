स्कूल शिक्षा विभाग : खंडवा के नवाचार को मिली राष्ट्रीय पहचान, ‘ प्रदन्या ’ स्टोरी ऑफ चेंज पुस्तिका में शामिल

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में डीईओ ने टीम के साथ मंथन कर समग्र शिक्षा अभियान के तहत 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट को बेहतर करने बुकलेट तैयार कराई। प्रत्येक विषय के 12-12 विशेषज्ञों की टीम बनाई। विशेषज्ञों के अनुभव, पांच साल के प्रश्न पत्रों के आधार पर बुकलेट तैयार कराई। इसका नाम रखा ‘ प्रदन्या ’। बुकलेट से विशेष कक्षाएं लगाकर अध्ययन कराया। छुट्टी के दिन अतिरिक्त कक्षाएं लगाई। मॉनीटरिंग टीम गठित की। ऑनलाइन और ऑफ लाइन परीक्षण किया। शिक्षकों और छात्रों की मेहनत रंग लाई। एक वर्ष में हाई स्कूल में परीक्षा परिणाम 60 त्न से बढ़कर 83.3 और हायर सेकंडरी में 70 से बढ़कर 84.3 फीसदी बढ़ा। सफलता मिलने के बाद चालू वर्ष में भी लागू कर दिया है।