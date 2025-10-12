कृषि सखी : राजदूत बन दो लाख किसानों को प्राकृतिक खेती लिए करेंगी प्रेरित

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत पांच दिवसीय (6 से 11 अक्टूबर) आवासीय कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ। समापन अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने कृषि सखियों से कहा कि आप ने जो सीखा है उसे एक राजदूत बनकर अपने अपने क्षेत्र में 5000 किसान भाईयों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगी। साथ ही 400 और नई कृषि सखियों को सिखाना है। जिससे हम सब मिलकर प्राकृतिक खेती को एक नया आयाम दे पाएं। अपर कलेक्टर ने सखियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किए।