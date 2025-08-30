‘मेरी तरक्की पर रोने वालों तुमने…विजय शाह के पैरों में छाले नहीं देखे’, मंत्री जी ने अपना दर्द बयां किया

MP News: मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह ने हरसूद विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान अपना दर्द शायरी के माध्यम से किया है। जिसमें उन्होंने कहा 'मैं जब से चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और मेरी तरक्की पर रोने वालों तुमने कभी विजय शाह के पैरों के छालों को नहीं देखा'।



दरअसल, शनिवार को हरसूद विधानसभा क्षेत्र के रोशनी गांव में शनिवार को एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था। यहां पर मंत्री विजय शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के 196 देशों में सिर्फ भारत ऐसा देश है, जहां आम लोगों को 5 लाख रुपए इलाज की गारंटी दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को कार्ड दिए गए हैं। कोई भी बीमारी हो, फ्री में इलाज होता हैं। यह सब संभव हुआ हैं तो उसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार हैं।