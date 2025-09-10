Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

कलेक्टर से युवक ने किया सवाल, बुलानी पड़ गई पुलिस, अजीब है मामला

MP News: जनसुनवाई में मंगलवार को एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहां पहुंचे एक युवक ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता(Khandwa Collector Rishav Gupta) से अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस बुलानी पड़ गई। कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने युवक को कलेक्ट्रेट से बाहर किया।

खंडवा

Avantika Pandey

Sep 10, 2025

Khandwa Collector Rishav Gupta
Khandwa Collector Rishav Gupta (फोटो सोर्स : @DM_Khandwa)

MP News: खंडवा में जनसुनवाई में मंगलवार को एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहां पहुंचे एक युवक ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता(Khandwa Collector Rishav Gupta) से अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिया। युवक ने कहा कि वर्ष 2040 में आइएएस की परीक्षा किस तरह से होगी। कलेक्टर ने कहा भाई 15 साल आगे की बात कैसे बताई जा सकती है। इसके बाद युवक जिद पर अड़ गया। साथ ही कई तरह के सवाल पूछने लगा।

समझाने पर भी नहीं समझा, पुलिसकर्मियों ने किया बाहर

युवक ने खुद को बेरोजगार बताते हुए सरकार से बेरोजगारी भत्ता दिलाने की मांग की। जब कलेक्टर ने कहा कि विधिवत आवेदन किया जाए, पात्रता होगी तो मिल जाएगा। इस पर युवक हंगामा करने लगा। यहां मौजूद कलेक्ट्रेट कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने उसे बाहर किया। जानकारी मुताबिक उक्त युवक आनंद नगर क्षेत्र का रहने वाला है और हर जनसुनवाई में कुछ न कुछ आवेदन लेकर आता है। पिछली बार उसने अपने पिता की एफडी तुड़वाकर रुपए दिलाने की मांग कलेक्टर से की थी।

ये भी पढ़ें

विवादों में एमपी के कई IAS-IPS-IFS अफसर, देखें नामों की लिस्ट
भोपाल
Many IAS IPS IFS officers of MP are in controversy

मानसिक रूप से बीमार है युवक

बताया जा रहा है कि उक्त युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज भी चल रहा है। मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि जनसुनवाई में हर किसी को अपनी समस्या सुनाने, आवेदन देने का अधिकार है। किसी को रोक नहीं सकते।

ये भी पढ़ें

कलेक्टर ने नामंजूर किए 18 पार्षदों के इस्तीफे, अध्यक्ष पर लटकी तलवार
शिवपुरी
Collector Shivpuri

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 09:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / कलेक्टर से युवक ने किया सवाल, बुलानी पड़ गई पुलिस, अजीब है मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.