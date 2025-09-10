कलेक्टर से युवक ने किया सवाल, बुलानी पड़ गई पुलिस, अजीब है मामला

युवक ने खुद को बेरोजगार बताते हुए सरकार से बेरोजगारी भत्ता दिलाने की मांग की। जब कलेक्टर ने कहा कि विधिवत आवेदन किया जाए, पात्रता होगी तो मिल जाएगा। इस पर युवक हंगामा करने लगा। यहां मौजूद कलेक्ट्रेट कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने उसे बाहर किया। जानकारी मुताबिक उक्त युवक आनंद नगर क्षेत्र का रहने वाला है और हर जनसुनवाई में कुछ न कुछ आवेदन लेकर आता है। पिछली बार उसने अपने पिता की एफडी तुड़वाकर रुपए दिलाने की मांग कलेक्टर से की थी।