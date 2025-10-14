खंडवा में किशोर कुमार की समाधि पर शादी, नागपुर के जोड़े ने एक-दूसरे को पहनाई वरमाला

13 अक्टूबर किशोर दा की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर मेला लगा। सुबह से किशोर प्रशंसकों ने समाधि पहुंचकर दूध जलेबी का भोग लगाया। यहां किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच और नगर निगम द्वारा स्वराजंलि का आयोजन किया गया। जिसमें किशोर प्रशसंकों ने उनके गीत सुनाए। वहीं महाराष्ट्र से आए किशोरप्रेमी अविनाश सेकपुरे, पत्नी जानकी, मित्र मनीष और अश्विनी ने भी किशोर दा को श्रद्धांजलि दी। यहां मनीष और उसकी मित्र अश्विनी ने किशोर दा के सामने ही एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का निर्णय करते हुए वरमाला की रस्म निभाई।