ओंकारेश्वर डैम के 21 गेट खुले, तेजी से बढ़ा नर्मदा और क्षिप्रा का जलस्तर, प्रशासन का अलर्ट जारी

Omkareshwar Dam 21 Gates Open : जिले में जारी मुसलाधार बारिश के चलते ओंकारेश्वर डैम का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल गया, जिसके चलते गुरुवार दोपहर को डेम के 21 गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अलर्ट रहने को कहा है।

खंडवा

Sep 04, 2025

ओंकारेश्वर डैम के 21 गेट खुले (Photo Source- Patrika Input)

Omkareshwar Dam 21 Gates Open : बंगाल की खाड़ी में एक साथ सक्रीय हुए दो सिस्टमों के चलते मध्य प्रदेश के खंडवा समेत कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण डैम का जलस्तर बढ़ गया।

खतरे के निशान से ऊपर जा रहे डैम के जल स्तर को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार की दोपहर 3 बजे ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट दो मीटर तक खोले गए हैं। इससे नर्मदा नदी में लगभग 11,973 क्यूमेक्स पानी छोड़ने की योजना बनाई गई है।

प्रशासन की चेतावनी

वहीं, स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को नदी किनारे या जल भराव वाले क्षेत्रों में न जाने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि, अगले कुछ घंटों में नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है।

04 Sept 2025 04:31 pm

