ओंकारेश्वर डैम के 21 गेट खुले, तेजी से बढ़ा नर्मदा और क्षिप्रा का जलस्तर, प्रशासन का अलर्ट जारी

वहीं, स्थानीय प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को नदी किनारे या जल भराव वाले क्षेत्रों में न जाने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि, अगले कुछ घंटों में नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है।