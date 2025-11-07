पत्रिका बिग इम्पैक्ट : अहातों, ढाबों में छापामार कार्रवाई, 34 पर प्रकरण दर्ज, 2.21 लाख की शराब जब्त

आबकारी विभाग की टीम ने की छापामार कार्रवाई
पत्रिका ने ‘ कागजों पर बहाते बंद... दुकानों के साथ खुलेआम कुर्सी-टेबल पर परोसी जा रही शराब ’ जो शराब चाहिए मिलेगी, डरने की जरूरत नहीं, पुलिस हमारे साथ ’ कलेक्टर साहब देखिए... किराना दुकानों पर खुलेआम बिक रही शराब ’ शीर्षक पर प्रमुखता से खबरों को प्रकाशित किया तो जिमेदार जागे। अफसरों की कार्रवाई से शहर से गांव तक मचा हड़कंप, अफसर बोले- लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
जिले में बिक रही अवैध शराब और अहातों के संचालन पर आखिरकार अफसर जागे। गुरुवार को प्रशासन की फौज ने नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से शहर से गांव तक हड़कंप मचा रहा। आबकारी के अधिकारियों ने अवैध अहातों और ढाबों के साथ जगह-जगह गुमटियों पर छापामार कार्रवाई कर 34 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। करीब 2 लाख 21 हजार रुपए की शराब जब्त की है। वहीं अफसरों ने चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध अहातों ओर ढाबों पर शराब मिली तो एफआईआर दर्ज करते हुए सीज किए जाने की कार्रवाई होगी।
प्रदेश में शराब दुकानों के पास अहाते संचालन पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन कर बैखौफ होकर टेबल-कुर्सी पर शराब परोसी जा रही है। यही नहीं, शहर के प्रमुख मार्गों पर खुले ढाबों पर अवैध शराब बेची जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किराना दुकान व बच्चों के हाथों शराब बेची जा रही है।
पत्रिका ने सिलसिलेवार खुलासा किया था। यह बात गुरुवार को आबकारी विभाग की कार्रवाई में सच भी साबित हुई। ढाबों से लेकर दुकानों तक अवैध शराब बरामद हुई। बता दें कि पत्रिका के खुलासे पर अवैध शराब विक्रय पर आम जनता के साथ नेताओं ने भी नाराजगी जताई थी। जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर के सामने प्रदर्शन भी किया था। इसी के बाद अफसर कार्रवाई करने निकले तो जगह-जगह शराब बरामद हुई।
प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्रवाई से शहर से लेकर गांव तक अवैध शराब पकड़ाई। शहर में लोहारी नाका, संजय नगर, कंजर मोहल्ला, बड़गांव भीला रोड समेत खंडवा-छनेरा रोड पर स्थित चौहान ढाबा, पवार ढाबा, जायसवाल ढाबा, हवेली ढाबा पर छापामार कार्रवाई कर शराब जब्त की है। इसी तरह ग्राम टिगरिया, सिलोदा, बड़गांवमाल, नागचून, शिवपुरी, भेरूघाटी, ग्राम सक्तापुर, केलवाखुर्द, रिछफल, घानाबेहड़ी, पुनासा सनावद रोड ग्राम मोहना स्थित राजा का ढाबा, अपना ढाबा तथा मूंदी, मूंदी-बीड रोड स्थित गुप्ता का ढाबा पर दबिश की कार्यवाही की गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर शराब बनाने वालों पर भी कार्रवाई की है।
प्रशासन की टीम ने कार्यवाही में कुल 101 पाव देशी मदिरा प्लेन, 9 बोतल बीयर, 25 कैन बीयर, 20 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की, 79 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1950 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। महुआ लहान को विधिवत मौके पर नष्ट किया गया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी चंदन सिंह मीणा के नेतृत्व में की गई उपनिरीक्षक अंकित सोलंकी, हेमलता डावर, विकास दत्त शर्मा, किरण पवार समेत तेरसिंह सोलंकी, शिवप्रसाद काजले आदि शामिल रहे।
कार्रवाई जारी रहेगी
शहर से गांव तक अवैध अहातों, ढाबा समेत अन्य जगहों पर छामापार कार्रवाई की गई है। 34 प्रकरण कायम किए गए। जब्तशुदा मदिरा एवं महुआ लहान का बाजार मूल्य लगभग 2,21,050 रुपए के हैं। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
