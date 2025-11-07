पत्रिका बिग इम्पैक्ट : अहातों, ढाबों में छापामार कार्रवाई, 34 पर प्रकरण दर्ज, 2.21 लाख की शराब जब्त

प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्रवाई से शहर से लेकर गांव तक अवैध शराब पकड़ाई। शहर में लोहारी नाका, संजय नगर, कंजर मोहल्ला, बड़गांव भीला रोड समेत खंडवा-छनेरा रोड पर स्थित चौहान ढाबा, पवार ढाबा, जायसवाल ढाबा, हवेली ढाबा पर छापामार कार्रवाई कर शराब जब्त की है। इसी तरह ग्राम टिगरिया, सिलोदा, बड़गांवमाल, नागचून, शिवपुरी, भेरूघाटी, ग्राम सक्तापुर, केलवाखुर्द, रिछफल, घानाबेहड़ी, पुनासा सनावद रोड ग्राम मोहना स्थित राजा का ढाबा, अपना ढाबा तथा मूंदी, मूंदी-बीड रोड स्थित गुप्ता का ढाबा पर दबिश की कार्यवाही की गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर शराब बनाने वालों पर भी कार्रवाई की है।