पत्रिका ह्मन एंगल : दिल के दर्द से कराह रही निष्ठा को मिली नई जिंदगी, आयुष्मान से सफल ऑपरेशन

विकासखंड के ग्राम कोठी निवासी विकास, किरण ओझा की पुत्री निष्ठा को बचपन से ही सीने में दर्द की शिकायत रहती थी। बीमारियों से जूझती निष्ठा को गत माह पंधाना में आयोजित संभाग स्तरीय स्वास्थ्य शिविर में ले जाया गया था। इंदौर के विशेषज्ञों ने उसके दिल में छेद की पुष्टि की। चिकित्सकों ने निष्ठा को इंदौर में भर्ती कराया। जांच के बाद अगले ही दिन उसका सफल ऑपरेशन किया।