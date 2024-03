Petrol Diesel Price: केंद्र की ओर से 2 रुपए की राहत के बाद भी यहां पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा

Submitted by:

खंडवा
Published: Mar 18, 2024 10:19:41 am

Petrol Diesel Price Today in MP: केंद्र सरकार के पेट्रोल-डीजल पर दो रुपए प्रति लीटर राहत (Petrol Diesel prise down) के ऐलान कर दिया। इसके बाद भी निमाड़ के तीन जिले खंडवा, खरगोन और बुरहानुपर में लोगों को राहत नहीं मिल रही। पेट्रोलियम कंपनियों की मनमर्जी से पूरे प्रदेश से महंगा पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price in MP) यहां बिक रहा है।