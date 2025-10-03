Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

खंडवा हादसे पर दुखी PM मोदी, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, राहुल गांधी ने भी शेयर की पोस्ट

Khandwa Accident Update: खंडवा हादसे से प्रदेशभर में शोक की लहर, परिजन बेसुध, अंतिम संस्कार की तैयारी, पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए किया मुआवजे का ऐलान, सीएम भी जा रहे खंडवा, राहुल गांधी ने भी शेयर की पोस्ट

2 min read

खंडवा

image

Sanjana Kumar

Oct 03, 2025

Khandwa accident pm Modi announcement

Khandwa accident pm Modi announcement (फोटो: सोशल मीडिया)

Khandwa Accident Update: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार को हुए भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। आज इन सभी का अंतिम संस्कार होना है। बता दें कि हादसे से आहत पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताय है, वहीं प्रभावितों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इधर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं।

पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर की पोस्ट, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए एक हादसे (Khandwa Accident) में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

उन्होंने मुआवजे का ऐलान करते हुए आगे लिखा है कि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

राहुल गांधी ने भी शेयर की पोस्ट

खंडवा समेत पूरेप्रदेश में हुए हादसों को लेकर राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हुई है। जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। अत्यंत हृदयविदारक है। राहुल गांधी ने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों और बच्चों के अभिभावकों के साथ हैं। हादसों में घायल लोगों की कुशलता और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

मंत्री विजय शाह, जीतू पटवारी पहुंचे, सीएम भी जाएंगे खंडवा

हादसे से पूरे मध्य प्रदेश में दुख की लहर है। आज पंधाना के पाडल फलिया में 11 मासूमों की अर्थियां एक साथ बनाई गईं। अब अंतिम संस्कार होना है। इस दौरान मंत्री विजय शाह भी परिजनों और परिवारों से मिलने गांव पहुंचे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव भी जल्द ही पाडल फलिया पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी परिजनों से मिलने पहुंचे हैं।

बता दें कि अर्दला डैम पर ये हादसा हुआ था, जिसमें 11 बच्चों की मौत हुई है। पाडल फलिया गांव में मातम पसरा है, अपने बच्चों को खो चुके माता-पिता बेसुध हैं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। नौ दिन नवरात्र में मां दुर्गा के साथ आईं खुशियां एक पल में मातम में जो बदली हैं...।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 03:11 pm

Published on:

03 Oct 2025 03:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / खंडवा हादसे पर दुखी PM मोदी, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, राहुल गांधी ने भी शेयर की पोस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विजन-2030 : बेसिक ढांचा पर ग्रामीणों की मुहर, डेढ़ हजार विकास कार्यों का अनुमोदन

tribal dominated
खंडवा

खंडवा में मातम… एक साथ उठेंगी 11 मासूमों की अर्थियां, जीतू पटवारी पहुंचे, सीएम भी जाएंगे

Khandwa Accident
खंडवा

खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी: 11 की मौत, सीएम ने किया सहायता राशि का ऐलान

khandwa news
खंडवा

भावांतर योजना : खरीफ में बारिश से फसलें बर्बाद, किसानों की उम्मीदें भावांतर और बीमा क्लेम पर टिकीं

Bhavantar Yojana
खंडवा

Dussehra 2025 : एमपी के इस इलाके में नहीं होता रावण दहन, प्राचीन काल से जुड़ी है ये परंपरा

Dussehra 2025
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.