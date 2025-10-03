खंडवा हादसे पर दुखी PM मोदी, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, राहुल गांधी ने भी शेयर की पोस्ट

Khandwa accident pm Modi announcement (फोटो: सोशल मीडिया)
Khandwa Accident Update: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार को हुए भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। आज इन सभी का अंतिम संस्कार होना है। बता दें कि हादसे से आहत पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताय है, वहीं प्रभावितों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इधर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए एक हादसे (Khandwa Accident) में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
उन्होंने मुआवजे का ऐलान करते हुए आगे लिखा है कि, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
खंडवा समेत पूरेप्रदेश में हुए हादसों को लेकर राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हुई है। जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। अत्यंत हृदयविदारक है। राहुल गांधी ने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों और बच्चों के अभिभावकों के साथ हैं। हादसों में घायल लोगों की कुशलता और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
हादसे से पूरे मध्य प्रदेश में दुख की लहर है। आज पंधाना के पाडल फलिया में 11 मासूमों की अर्थियां एक साथ बनाई गईं। अब अंतिम संस्कार होना है। इस दौरान मंत्री विजय शाह भी परिजनों और परिवारों से मिलने गांव पहुंचे हैं। वहीं सीएम मोहन यादव भी जल्द ही पाडल फलिया पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी परिजनों से मिलने पहुंचे हैं।
बता दें कि अर्दला डैम पर ये हादसा हुआ था, जिसमें 11 बच्चों की मौत हुई है। पाडल फलिया गांव में मातम पसरा है, अपने बच्चों को खो चुके माता-पिता बेसुध हैं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। नौ दिन नवरात्र में मां दुर्गा के साथ आईं खुशियां एक पल में मातम में जो बदली हैं...।
बड़ी खबरेंView All
खंडवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग