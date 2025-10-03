खंडवा हादसे पर दुखी PM मोदी, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, राहुल गांधी ने भी शेयर की पोस्ट

खंडवा समेत पूरेप्रदेश में हुए हादसों को लेकर राहुल गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु हुई है। जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। अत्यंत हृदयविदारक है। राहुल गांधी ने लिखा है कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों और बच्चों के अभिभावकों के साथ हैं। हादसों में घायल लोगों की कुशलता और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।