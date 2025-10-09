स्टार्टअप : पश्चिम बंगाल से लाए रेड डायमंड प्रजाति के पौधे, आज 12 लाख तक आमदनी

रेड डायमंड अमरूद बेहतर उत्पादन के साथ पौष्टिक है। इसकी बागवानी से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक युवा ने अच्छा प्रयास किया है। पखवाड़ा भर पहले महाराष्ट्र के कृषि वैज्ञानिक इसे देखने के लिए पहुंचे थे। इस फल में विटामिन- बी, विटामिन-ए, और एंटीऑक्सिडेंट भरपूर होता है। साथ ही इसमें पोटैशियम, आयरन, फोलेट, और फाइबर जैसे कई अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं । यह अमरूद प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, पाचन में सुधार करने और शरीर में फ्री-रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है।