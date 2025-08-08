राजस्व विभाग : न्यायिक गैर न्यायिक विभाजन के विरोध में तहसीलदार , तहसीलों में 13 अगस्त तक जनरल पेशी

नगर तहसील में शहरी क्षेत्र के नजूल की भूमि की एनओसी के लिए दो दिन से चक्कर लगा रहे हैं। मिलेष जायसवाल तहसील गेट पर पहुंचे। पता चला कि तहसीलदार हड़ताल पर हैं। उन्होंने कार्यालय में बैठे बाबुओं से कहा नजूल भूमि की एनओसी लेना है। जायसवाल ने कहा एनओसी के लिए दो दिन से चक्कर लगा रहा हूं। इसी तरह दूर-दूर से गांव की महिलाएं व पुरुष पेशी पर पहुंचे थे। सभी को बैरंग लौटना पड़ा।