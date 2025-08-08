8 अगस्त 2025,

खंडवा

राजस्व विभाग : न्यायिक गैर न्यायिक विभाजन के विरोध में तहसीलदार , तहसीलों में 13 अगस्त तक जनरल पेशी

मप्र राजस्व अधिकारी संघ (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) के पदाधिकारी प्रदेश स्तरीय संगठन के आह्वान पर लामबंद हो गए हैं। तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा के ३ हजार प्रकरण अटके हैं। 13 अगस्त तक पेशी बढ़ा दी है।

खंडवा

Rajesh Patel

Aug 08, 2025

MP Revenue Officers Association
खंडवा : तहसीलदारों का कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन

मप्र राजस्व अधिकारी संघ (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) के पदाधिकारी प्रदेश स्तरीय संगठन के आह्वान पर लामबंद हो गए हैं। तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा के ३ हजार प्रकरण अटके हैं। 13 अगस्त तक पेशी बढ़ा दी है।

तहसीलों में राजस्व प्रकरणों की प्रक्रिया लटकी

तहसीलदारों का न्यायिक-गैर न्यायिक विभाजन के विरोध में प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इससे तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के तीन हजार राजस्व प्रकरणों की कार्रवाई अटक गई है। तहसीलों में बाबुओं ने 13 अगस्त तक राजस्व प्रकरणों की जनरल पेशी बढ़ा दी। इससे दूर-दूर से तहसीलों में पहुंचे पक्षकारों को बैरंग लौटना पड़ा। तहसीलदारों के विरोध के समर्थन में पटवारी, राजस्व निरीक्षक संघ ने भी समर्थन दिया है।

40 किमी दूर से पहुंचे, दो घंटे इंतजार के बाद लौटे

नायब तहसीलदार टप्पा, सिंगोट के पक्षकारों को वापस लौटना पड़ा। सभी की पेशी 13 अगस्त तक बढ़ा दी गई। गुड़ी के निकट हड़िया निवासी सुखलाल नामांतरण के प्रकरण को लेकर पहुंचे थे। नायब तहसीलदार की कुर्सी खाली रही। गेट पर दो घंटे तक बैठे रहे। बाबू ने बताया साहब हड़ताल पर हैं। 13 अगस्त के बाद आइए। सुखलाल ने बाबू से कहा कि वह 40 किमी दूर से आए हैं। किसी ने एक नहीं सुनी।

नजूल भूमि की एनओसी के लिए परेशान

नगर तहसील में शहरी क्षेत्र के नजूल की भूमि की एनओसी के लिए दो दिन से चक्कर लगा रहे हैं। मिलेष जायसवाल तहसील गेट पर पहुंचे। पता चला कि तहसीलदार हड़ताल पर हैं। उन्होंने कार्यालय में बैठे बाबुओं से कहा नजूल भूमि की एनओसी लेना है। जायसवाल ने कहा एनओसी के लिए दो दिन से चक्कर लगा रहा हूं। इसी तरह दूर-दूर से गांव की महिलाएं व पुरुष पेशी पर पहुंचे थे। सभी को बैरंग लौटना पड़ा।

ये कार्य प्रभावित

नामांतरण

बंटवारा

रिकार्ड दुरुस्त

सीएम हेल्पलाइन

आय-जाति व निवास प्रमाण पत्र

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

ईडब्ल्यूएस

कानून-व्यवस्था धारा 107, 16, 151

ई-केवाईसी

एफआर फार्म रजिस्ट्री

राजस्व वसूली

