रॉबर्ट वाड्रा बोले- हमें चाहिए शिव की शक्ति, बिहार में दोबारा चुनाव हों तो पलट जाएगा परिणाम

रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार में बेलेट पेपर से दोबारा चुनाव की मांग की
Robert Vadra- कांग्रेस नेत्री वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के पति कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों धार्मिक यात्रा पर एमपी में हैं। सोमवार को वे ओंकारेश्वर पहुंचे और नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की। रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव परिणाम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वहां दोबारा बैलेट से चुनाव हो तो हकीकत सामने आ जाएगी।
रॉबर्ट वाड्रा इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आए। सुबह ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की। महंत मंगलदास महाराज ने पूजा कराई। रॉबर्ट वाड्रा ममलेश्वर महालोक का विरोध कर रहे आंदोलनकारी के बीच भी पहुंचे और उनका समर्थन किया। उन्होंने वृद्ध आश्रम जाकर बुजुर्गों को कंबल और फल वितरित किए।
कांग्रेस नेता राबर्ट वाड्रा मीडिया से भी रूबरू हुए और बिहार चुनाव परिणामों पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा यहां आया हूं। मंदिर को मंदिर रहना चाहिए, राजनीति अलग होना चाहिए। राजनीति को धर्म से अलग रखा जाए।
बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा- सबको लग रहा है कि जो ये चुनाव हुआ है… किसी ने मेहनत की है एनडीए को जिताने के लिए… 10 हजार रुपए देकर लोगों को रिश्वत दी जा रही है… ऐसी चीजें बंद करना चाहिए…चुनाव दोबारा हो, बेलेट पेपर से हो तो रिजल्ट बदलेगा।
रॉबर्ट वाड्रा ने इससे पहले रविवार को इंदौर में खजराना मंदिर जाकर गणेशजी की विधि विधान से पूजा की। रॉबर्ट वाड्रा ने अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना भी खिलाया। उन्होंने इंदौर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश को बदलाव चाहिए। हमें शिव की शक्ति चाहिए। अपने परिवार के लिए पूजा करेंगे, देखना बदलाव आएगा।
कांग्रेस के गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का इंदौर एयरपोर्ट पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने स्वागत किया। ढोल-ढमाकों के बीच कांग्रेसियों ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया।
राबर्ट वाड्रा ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार गलत कर रही है। हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे। राबर्ड वाड्रा ने बिहार चुनावों को लेकर स्पष्ट कहा कि चुनाव परिणामों से बिहार की जनता खुश नहीं है, ऐसा रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की वजह से आया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की मदद की है। चुनाव परिणामों से कोई सहमत नहीं है। यह देश के लिए खतरनाक है।
राबर्ट वाड्रा बोले कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। उनसे सभी युवा जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। डेमोक्रेसी होना चाहिए। बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए, वहां रिजल्ट पलटेगा। राबर्ट वाड्रा एयरपोर्ट से सीधे खजराना गणेश मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद अनाथ आश्रम गए।
