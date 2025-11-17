Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

रॉबर्ट वाड्रा बोले- हमें चाहिए शिव की शक्ति, बिहार में दोबारा चुनाव हों तो पलट जाएगा परिणाम

Robert Vadra -धार्मिक यात्रा कर रहे राबर्ट वाड्रा, सोमवार को ओंकारेश्वर पहुंचे

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

deepak deewan

Nov 17, 2025

Robert Vadra seeks re-election in Bihar through paper ballot

रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार में बेलेट पेपर से दोबारा चुनाव की मांग की

Robert Vadra- कांग्रेस नेत्री वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के पति कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा इन दिनों धार्मिक यात्रा पर एमपी में हैं। सोमवार को वे ओंकारेश्वर पहुंचे और नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की। रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार चुनाव परिणाम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वहां दोबारा बैलेट से चुनाव हो तो हकीकत सामने आ जाएगी।

रॉबर्ट वाड्रा इंदौर से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आए। सुबह ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पूजा अर्चना की। महंत मंगलदास महाराज ने पूजा कराई। रॉबर्ट वाड्रा ममलेश्वर महालोक का विरोध कर रहे आंदोलनकारी के बीच भी पहुंचे और उनका समर्थन किया। उन्होंने वृद्ध आश्रम जाकर बुजुर्गों को कंबल और फल वितरित किए।

कांग्रेस नेता राबर्ट वाड्रा मीडिया से भी रूबरू हुए और बिहार चुनाव परिणामों पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा यहां आया हूं। मंदिर को मंदिर रहना चाहिए, राजनीति अलग होना चाहिए। राजनीति को धर्म से अलग रखा जाए।

चुनाव दोबारा हो, बेलेट पेपर से हो तो रिजल्ट बदलेगा

बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा- सबको लग रहा है कि जो ये चुनाव हुआ है… किसी ने मेहनत की है एनडीए को जिताने के लिए… 10 हजार रुपए देकर लोगों को रिश्वत दी जा रही है… ऐसी चीजें बंद करना चाहिए…चुनाव दोबारा हो, बेलेट पेपर से हो तो रिजल्ट बदलेगा।

हमें शिव की शक्ति चाहिए

रॉबर्ट वाड्रा ने इससे पहले रविवार को इंदौर में खजराना मंदिर जाकर गणेशजी की विधि विधान से पूजा की। रॉबर्ट वाड्रा ने अनाथ आश्रम में बच्चों को खाना भी खिलाया। उन्होंने इंदौर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश को बदलाव चाहिए। हमें शिव की शक्ति चाहिए। अपने परिवार के लिए पूजा करेंगे, देखना बदलाव आएगा।

कांग्रेस के गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का इंदौर एयरपोर्ट पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने स्वागत किया। ढोल-ढमाकों के बीच कांग्रेसियों ने उन्हें फूलमालाओं से लाद दिया।

राबर्ट वाड्रा ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार गलत कर रही है। हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे। राबर्ड वाड्रा ने बिहार चुनावों को लेकर स्पष्ट कहा कि चुनाव परिणामों से बिहार की जनता खुश नहीं है, ऐसा रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की वजह से आया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की मदद की है। चुनाव परिणामों से कोई सहमत नहीं है। यह देश के लिए खतरनाक है।

राबर्ट वाड्रा बोले कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। उनसे सभी युवा जुड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। डेमोक्रेसी होना चाहिए। बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए, वहां रिजल्ट पलटेगा। राबर्ट वाड्रा एयरपोर्ट से सीधे खजराना गणेश मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद अनाथ आश्रम गए।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
MP police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Nov 2025 03:15 pm

Published on:

17 Nov 2025 03:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / रॉबर्ट वाड्रा बोले- हमें चाहिए शिव की शक्ति, बिहार में दोबारा चुनाव हों तो पलट जाएगा परिणाम

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल शिक्षा विभाग : 2500 छात्रों को नहीं मिली गणवेश राशि, 3000 बच्चों के खाते में ट्रांजेक्शन फेल

District Cooperative Bank Shivpuri is not giving the amount
खंडवा

सांसद-विधायक, मंत्री के आवास के सामने मार्गों से गिट्टियां गायब, हिचकोले खा रही जनता

Municipal Corporation Khandwa
खंडवा

सीवेज लाइन : छह किमी की मेन ट्रंक लाइन, 252 किमी लाइनें होंगी कनेक्ट

Sewage line
खंडवा

एमपी में ममलेश्वर महालोक का तगड़ा विरोध, 119 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर उठे सवाल

ओंकारेश्वर में 119 करोड़ के ममलेश्वर महालोक प्रोजेक्ट का विरोध
खंडवा

पत्रिका मोटीवेशन क्लास : मोबाइल का अधिक इस्तेमाल बिगाड़ रहा मानसिक संतुलन, बच्चे कम करें स्क्रीन टाइम

magazine motivation class
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.