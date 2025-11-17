रॉबर्ट वाड्रा बोले- हमें चाहिए शिव की शक्ति, बिहार में दोबारा चुनाव हों तो पलट जाएगा परिणाम

राबर्ट वाड्रा ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार गलत कर रही है। हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ेंगे। राबर्ड वाड्रा ने बिहार चुनावों को लेकर स्पष्ट कहा कि चुनाव परिणामों से बिहार की जनता खुश नहीं है, ऐसा रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की वजह से आया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की मदद की है। चुनाव परिणामों से कोई सहमत नहीं है। यह देश के लिए खतरनाक है।