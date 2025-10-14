माध्यमिक स्कूल सिहाड़ा में छात्रों ने स्कूल गेट पर जाडा़ ताला, कई घंटे कैद रहे शिक्षक, जानिए क्यों

सोमवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 200 से अधिक विद्यार्थी और एबीवीपी कार्यकर्ता प्राचार्य के खिलाफ खंडवा-मूंदी मार्ग पर धरने पर बैठ गए। करीब एक घंटे बाद डीइओ कार्यालय से कविता वर्मा पहुंची। छात्रों ने बताया कि माध्यमिक स्कूल सिहाड़ा में नियमित कक्षाएं नहीं लगतीं, वाटर कूलर नहीं है। स्कूल कक्ष में पंखे खराब हैं। बाहरी लोग आकर छात्राओं को परेशान करते हैं। स्कूल में कैमरे लगाने की भी जरूरत है। एबीवीपी के छात्रों ने प्राचार्य को इस समस्याओं से अवगत कराया था। एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ।