लापरवाही : नगर निगम अफसरों ने ढाई लाख आबादी को पिला दिया मटमैला पानी, कांग्रेसियों ने अफसरों को घेरा

निगम ने सीएमआर कंपनी की नई पाइप लाइन की टेस्टिंग के लिए 28 अगस्त को दोपहर एक बजे चार पंपों का पानी छोड़ा। 29 अगस्त को दोपहर एक बजे तक लगातार गंदे पानी की सप्लाई की। टेस्टिंग का पानी बाहर बहाने की बजाए जनता को को पीने के लिए सप्लाई कर दी। निगम अफसरों की लापरवाही इस कदर कि टेस्टिंग के दौरान 24 घंटे के भीतर 37 एमएलडी ( 3.70 लाख लीटर पानी ) गंदे पानी की आपूर्ति कर दी। सुबह अफसरों के पास फोन पहुंचे तो पानी साफ करने की कोशिश की। शुक्रवार को दोपहर दो बजे तक गंदा पानी नलों में पहुंचा।