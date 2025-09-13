खंडवा : निगम की आर्थिक सेहत खराब…नहीं बढ़ रहे आय के नए स्रोत, वेतन तक के पड़ रहे लाले

कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। इससे पहले कर्मचारियों का वेतन दो बार में जारी हुआ था। हर माह कर्मचारियों को वेतन में 3.25 करोड़ खर्च होते हैं। जबकि प्रतिमाह टैक्स वसूली करीब दो करोड़ तथा चुंगी क्षतिपूर्ति 2.15 करोड़ मिलती है। चूंगी में भी 1.15 करोड़ रुपए बिजली बिल के नाम पर कटते हैं। ऐसे में सिर्फ 3.15 करोड़ रुपए ही बचते हैं। वास्तविकता में टैक्स वसूली कम-ज्यादा होने और चुंगी समय से नहीं मिलने पर हर माह निगम आर्थिक हालत गड़बड़ा जाती है। कर्मचारियों का वेतन रोकने से लेकर अन्य कटौती करना पड़ती है।