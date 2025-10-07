Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

पत्रिका ने उठाया मुद्दा : रामनगर पुलिस का ढाबों पर छापा, बोतल लेकर भागे शराबी, होटलों पर पसरा सन्नाटा

प्रदेश में शराब दुकानों के पास अहाते संचालन पर प्रतिबंध है। शहर की शराब दुकानों में इस नियमों की धज्जियां उड़ रही है। पुलिस की जसवाड़ी रोड पर ढाबा संचालकों को चेतावनी, शराब पिलाते मिले तो जाओगे जेल। इधर, शहरी क्षेत्र में अहातों में शराब बिक्री तेजी से चल रही है।

3 min read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 07, 2025

Excise

शहर में इंदौर नाका पर शराब दुकान के साथ संचालित हो रहा अहाता

प्रदेश में शराब दुकानों के पास अहाते संचालन पर प्रतिबंध है। शहर की शराब दुकानों में इस नियमों की धज्जियां उड़ रही है। पुलिस की जसवाड़ी रोड पर ढाबा संचालकों को चेतावनी, शराब पिलाते मिले तो जाओगे जेल। इधर, शहरी क्षेत्र में अहातों में शराब बिक्री तेजी से चल रही है।

ढाबों में टेबल-कुर्सी पर खुलेआम शराब परोसी जा रही शराब

शराब दुकानों में ही नहीं बल्कि मुख्य मार्गों पर ढाबा में बेखौफ मयखाना संचालित हो रहे है। वेज-नॉनवेज ढाबों में ग्राहकों को टेबल-कुर्सी पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। मामले को पत्रिका ने कागजों पर अहाते बंद, दुकानों के साथ टेबल-कुर्सी पर परोसी जा रही शराब, ‘ जो शराब चाहिए, डरने की बात नहीं, पुलिस हमारे साथ ’ शीर्षक पर प्रमुखता से मुद्दा उठाया तो अफसर सक्रिय हुए है।

पुलिस का विभिन्न ढाबों पर छापा

सोमवार की देररात पुलिस ने शहर के विभिन्न ढाबों पर छापामार कार्रवाई की है। पुलिस की सूचना से ढाबों में शराब का सेवन कर रहे शराबी दाएं-बाएं हो गए। कुछ तो बोतल ही छोड़कर फरार हो गए। आनन फानन में होटल संचालकों ने सफाई कर चकाचक कर दिया।

पत्रिका की खबर पढ़ अलर्ट हो गए थे संचालक

रामनगर पुलिस ने जसवाड़ी रोड पर तीन अलग-अलग ढाबे खंगाले। पुलिस ने संचालकों से कहा कि शराब पिलाई तो खैर नहीं होगी। छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस को हाथ में कुछ नहीं लगा। हालांकि ढाबा संचालक पत्रिका की खबर से दिन में ही अलर्ट हो गए थे। रामनगर पुलिस के अनुसार क्षेत्र में कुंदन होटल रामनगर, शीतल ढाबा चीरा खदान और राजपूत ढाबा पर दबिश दी गई।

पुलिस ने खंगाले होटल

जांच के दौरान फ्रीजर खंगाले और सत निर्देश दिए कि शराब पिलाई तो खैर नहीं है। हालांकि ढाबा संचालक पत्रिका की खबर से पहले ही अलर्ट हो गए थे। पुलिस की शाम को अचौक कार्रवाई में कुछ नहीं मिला।

आबकारी निरीक्षकों का शहर में नियंत्रण नहीं

शहर में शराब की दुकानें दो हिस्से में बंटी हैं। निरीक्षकों कार्यालय के अनुसार अ में आठ और ब में सात दुकानें हैं। निरीक्षकों पर शहर में अवैध शराब के अवैध कारोबार पर नियंत्रित करना है। दुकानों में संचालित हो रहे अहातों और अवैध शराब बिक्री पर इन निरीक्षकों का भी नियंत्रण नहीं है।

07 Oct 2025 12:01 pm

खंडवा

