पत्रिका ने उठाया मुद्दा : रामनगर पुलिस का ढाबों पर छापा, बोतल लेकर भागे शराबी, होटलों पर पसरा सन्नाटा

शराब दुकानों में ही नहीं बल्कि मुख्य मार्गों पर ढाबा में बेखौफ मयखाना संचालित हो रहे है। वेज-नॉनवेज ढाबों में ग्राहकों को टेबल-कुर्सी पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है। मामले को पत्रिका ने कागजों पर अहाते बंद, दुकानों के साथ टेबल-कुर्सी पर परोसी जा रही शराब, ‘ जो शराब चाहिए, डरने की बात नहीं, पुलिस हमारे साथ ’ शीर्षक पर प्रमुखता से मुद्दा उठाया तो अफसर सक्रिय हुए है।