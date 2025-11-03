टाउन हाल : सात मंजिला होगा मल्टी कॉम्पलेक्स, 30 फीट नीचे परखी मिट्टी की मजबूती

जमीन के नीचे दो लेयर में तलघर को कुल मिलाकर सात मंजिला व्यवसायिक मॉल निर्माण किए जाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया हैै। नगर निगम परिसर में तकनीकी टीम ने मिट्टी परीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। दोपहर मिट्टी परीक्षण के दौरान महापौर अमृता यादव ने निरीक्षण करने पहुंची। महापौर को पॉलीटेक्नीक कॉलेज के प्राचार्य आरएस सिसोदिया ने महापौर को जानकारी दी। प्राचार्य ने कहा कि 30 फीट नीचे की मिट्टी की मजबूती का परीक्षण करेंगे।