ट्रेचिंग ग्राउंड : 50 से 85 टन क्षमता बढ़ाने ब्लू प्रिंट तैयार, तीन करोड़ का होगा टेंडर

दो साल पहले शहर में हर रोज कचरा 35 से 40 टन कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंच रहा था। वर्तमान समय में 40 से 45 टन पहुंच गया है। निगम ने कचरा निस्तारण को लेकर 50 टन प्रतिदिन क्षमता के इस प्लांट को 85 टन करने की कार्य योजना तैयार की है। तकनीकी स्वीकृति मिलते ही टेंडर के आगे की प्रकिया शुरू होगी। निगम ने ट्रेचिंग ग्राउंड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ( एमआरफ ) क्षमता बढ़ाने की कवायद शुरू की है। नई कार्य योजना में 11.50 से बढ़ 13 एकड़ एरिया में ट्रेचिंग ग्राउंड होगा। एमआरएफ क्षमता 50 से 85 करने की तैयारी है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर तकनीकी स्वीकृति के लिए नगरीय प्रशासन को भेजी गई है।