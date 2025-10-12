ट्रेचिंग ग्राउंड : 50 से 85 टन क्षमता बढ़ाने ब्लू प्रिंट तैयार, तीन करोड़ का होगा टेंडर

ट्रेचिंग ग्राउंड पर हर रोज 40-45 टन कचरा पहुंच रहा
नगर निगम ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा निस्तारण की क्षमता बढ़ाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द ही तीन करोड़ का टेंडर होगा। निगम ने यह निर्णय शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए लिया है।
दो साल पहले शहर में हर रोज कचरा 35 से 40 टन कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंच रहा था। वर्तमान समय में 40 से 45 टन पहुंच गया है। निगम ने कचरा निस्तारण को लेकर 50 टन प्रतिदिन क्षमता के इस प्लांट को 85 टन करने की कार्य योजना तैयार की है। तकनीकी स्वीकृति मिलते ही टेंडर के आगे की प्रकिया शुरू होगी। निगम ने ट्रेचिंग ग्राउंड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ( एमआरफ ) क्षमता बढ़ाने की कवायद शुरू की है। नई कार्य योजना में 11.50 से बढ़ 13 एकड़ एरिया में ट्रेचिंग ग्राउंड होगा। एमआरएफ क्षमता 50 से 85 करने की तैयारी है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर तकनीकी स्वीकृति के लिए नगरीय प्रशासन को भेजी गई है।
ट्रेचिंग ग्राउंड पर हर रोज 40-45 टन कचरा पहुंच रहा है। 90 दिन से कचरा निस्तारण की प्रक्रिया बंद है। ग्राउंड पर लिगेसी वेस्ट का रेमेडिएशन ( 1.36 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण ) का कार्य चार माह से बंद है। यहां अब नए कचरे का ढेर बढ़ने लगा है। 90 दिन के भीतर तीन हजार टन से ज्यादा नए कचरे का पहाड़खड़ा हो गया। ट्रेचिंग ग्राउंड पर पहले से ही डेढ़ लाख टन से अधिक कचरे का पहाड़ लगा है। ठेका कंपनी ने निस्तारण के लिए हाथ खड़े कर दिए है। अब निगम ट्रेंचिंग ग्राउंड की क्षमता बढ़ाने की तैयारी है।
निगम ने ट्रेचिंग ग्राउंड पर लिगेसी वेस्ट का रेमेडिएशन ( 1.36 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण ) करने 6.75 करोड़ का ठेका कोर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग अमरावती ( महाराष्ट्र ) को ठेका दिया। टेंडर की समय सीमा बीत गई। 50 टन से अधिक पुराना कचरे का निस्तारण नहीं हो सका। निगम भुगतान पर रोक लगाने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।
इनका कहना : एसआर सिटोले, नोडल, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम
शहर में आबादी के हिसाब से ट्रेचिंग ग्राउंड की एमआरएफ क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना तैयार की गई है। कागजी प्रकिया पूरी होते ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
