Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

ट्रेचिंग ग्राउंड : 50 से 85 टन क्षमता बढ़ाने ब्लू प्रिंट तैयार, तीन करोड़ का होगा टेंडर

नगर निगम ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा निस्तारण की क्षमता बढ़ाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द ही तीन करोड़ का टेंडर होगा। निगम ने यह निर्णय शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए लिया है।

2 min read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 12, 2025

trenching ground

ट्रेचिंग ग्राउंड पर हर रोज 40-45 टन कचरा पहुंच रहा

नगर निगम ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा निस्तारण की क्षमता बढ़ाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया है। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द ही तीन करोड़ का टेंडर होगा। निगम ने यह निर्णय शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए लिया है।

11.50 से 13 एकड़ एरिया में होगा ट्रेचिंग ग्राउंड

दो साल पहले शहर में हर रोज कचरा 35 से 40 टन कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंच रहा था। वर्तमान समय में 40 से 45 टन पहुंच गया है। निगम ने कचरा निस्तारण को लेकर 50 टन प्रतिदिन क्षमता के इस प्लांट को 85 टन करने की कार्य योजना तैयार की है। तकनीकी स्वीकृति मिलते ही टेंडर के आगे की प्रकिया शुरू होगी। निगम ने ट्रेचिंग ग्राउंड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी ( एमआरफ ) क्षमता बढ़ाने की कवायद शुरू की है। नई कार्य योजना में 11.50 से बढ़ 13 एकड़ एरिया में ट्रेचिंग ग्राउंड होगा। एमआरएफ क्षमता 50 से 85 करने की तैयारी है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर तकनीकी स्वीकृति के लिए नगरीय प्रशासन को भेजी गई है।

ट्रेचिंग ग्राउंड पर हर रोज 40-45 टन कचरा

ट्रेचिंग ग्राउंड पर हर रोज 40-45 टन कचरा पहुंच रहा है। 90 दिन से कचरा निस्तारण की प्रक्रिया बंद है। ग्राउंड पर लिगेसी वेस्ट का रेमेडिएशन ( 1.36 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण ) का कार्य चार माह से बंद है। यहां अब नए कचरे का ढेर बढ़ने लगा है। 90 दिन के भीतर तीन हजार टन से ज्यादा नए कचरे का पहाड़खड़ा हो गया। ट्रेचिंग ग्राउंड पर पहले से ही डेढ़ लाख टन से अधिक कचरे का पहाड़ लगा है। ठेका कंपनी ने निस्तारण के लिए हाथ खड़े कर दिए है। अब निगम ट्रेंचिंग ग्राउंड की क्षमता बढ़ाने की तैयारी है।

निगम नहीं उठा रहा कोई ठोस कदम

निगम ने ट्रेचिंग ग्राउंड पर लिगेसी वेस्ट का रेमेडिएशन ( 1.36 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण ) करने 6.75 करोड़ का ठेका कोर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग अमरावती ( महाराष्ट्र ) को ठेका दिया। टेंडर की समय सीमा बीत गई। 50 टन से अधिक पुराना कचरे का निस्तारण नहीं हो सका। निगम भुगतान पर रोक लगाने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।

इनका कहना : एसआर सिटोले, नोडल, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम

शहर में आबादी के हिसाब से ट्रेचिंग ग्राउंड की एमआरएफ क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना तैयार की गई है। कागजी प्रकिया पूरी होते ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ट्रेचिंग ग्राउंड : 50 से 85 टन क्षमता बढ़ाने ब्लू प्रिंट तैयार, तीन करोड़ का होगा टेंडर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कृषि सखी : राजदूत बन दो लाख किसानों को प्राकृतिक खेती लिए करेंगी प्रेरित

National Natural Farming Mission
खंडवा

एमपी में हत्यारे को फांसी की सजा, खंडवा कोर्ट का बड़ा फैसला

Khandwa Court in MP sentences murderer to death
खंडवा

एमपी में रिश्वत के नोट चबाने वाले पटवारी को जेल में काटने होंगे 3 साल

khandwa
खंडवा

फसल बीमा : 80 हजार किसानों ने 52 करोड़ जमा किया प्रीमियम, क्लेम सिर्फ 12 हजार को 10 करोड़

crop insurance
खंडवा

पत्रिका टॉक शो : किसान बोले… सरकार को मदद करना है तो भावांतर नहीं MSP पर खरीदे सोयाबीन, तभी होगा भला

support price
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.