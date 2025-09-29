आदिवासी बहुल ग्राम : 304 ग्रामों में आदि सेवा केंद्रों शुरू, विकास का खाका खींच रहे ग्रामीण

आदि सेवा केंद्रों पर ग्राम सभा स्तर पर अनुमोदन के बाद ब्लाक और जिला स्तर पर होगा। प्रारंभिक चरण में पांच फार्मेट पर विकास योजनाओं की जानकारी दर्ज की जा रही है। केंद्रों के रंग रोगन के साथ ही 17 विभागों की योजनाओं की वॉल पेंटिंग की जा रही है। ब्लाक स्तर पर ट्रेनिंग के बाद अब ग्राम स्तर पर सहायक कर्मयोगी बना दिए गए हैं। जिला स्तरीय सहायक नोडल अधिकारी संतोष शुक्ला और नीरज पाराशर ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान की प्रकिया तेजी से चल रही है।