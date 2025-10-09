Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

फसल बर्बादी से परेशान किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या

फसल बर्बादी से परेशान किसानों की हिम्मत अब टूटने लगी है। ग्राम दीवाल के एक किसान ने सोयाबीन की फसल खराब होने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसान अपने खेत गया और जहर गटक लिया। इससे उसकी मौत हो गई। उस पर लाखों रुपए का कर्ज होने की बात आई सामने।

2 min read

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 09, 2025

पंधाना क्षेत्र के ग्राम दीवाल में रहने वाले 40 वर्षीय किसान मदन पिता नारायण कुमरावत आत्महत्या की है। मृतक के भाई संजय कुमरावत ने बताया कि मदन ने करीब 3 एकड़ में सोयाबीन की फसल बोई थी, लेकिन फसल पूरी तरह खराब हो गई थी। मजबूरी में भाई ने खेत में मवेशी चरा दिए थे। भाई फसल खराब होने से परेशान था। परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। आर्थिक संकट के कारण परिवार भारी परेशानियों का सामना कर रहा था।

शाम से मदन को तलाश रहा था परिवार

किसान मदन मंगलवार शाम से लापता था। परिवार के लोग उसे रात भर गांव के साथ रिश्तेदार व दोस्तों में तलाशते रहे। बुधवार की सुबह परिवार के लोग उसे तलाशते हुए खेत पहुंचे। यहां देखा तो वह पड़ा हुआ था। जिसके बाद परिवार ने पंधाना थाने में सूचना दी। थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह देवड़ा घटनास्थल पहुंचे। कुछ ही देर में पंधाना विधायक छाया मोरे एसडीएम दीक्षा भगोरे और अन्य अधिकारी भी खेत पहुंच गए थे। यहां विधायक मोरे ने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पंधाना भेजा गया।

चार साल से खराब हो रही फसल

परिवार का कहना है कि फसल चार साल से लगातार खराब हो रही है। इस वर्ष मदन को फसल अच्छी आने की उम्मीद थी। लेकिन अतिवृष्टि ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। परिवार के लोग उस पर लाखों रुपए का कर्ज होना बता रहे हैं। परिवार में पत्नी 18 वर्षीय बेटा व 19 वर्षीय बेटी है। आर्थिक परेशानी के चलते दोनों की पढ़ाई छूट गई।

राहत राशि दिलाने की मांग

विधायक मोरे से ग्रामीणों ने अल्पवृष्टि प्रभावित फसलों का सर्वे कर राहत राशि व मुआवजा शीघ्र दिलाने की मांग की है। साथ ही, अर्दला डेम का जलस्तर घटने पर किसानों नवदीप गंगराड़े, महेंद्र सावनेर, सतेंद्र सिंह और विकास चौहान ने अधिकारी और जनप्रतिनिधि से रबी की फसल के लिए तालाब से मोटर पंप द्वारा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग की है।

मर्ग कायम कर जांच की जा रही है

पंधाना थाना प्रभारी निरीक्षक देवड़ा ने बताया कि मदन के शव का पीएम करवाया है। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। परिवार के बयान दर्ज किए जाऐंगे। मर्ग जांच व पीएम रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

mp news

Updated on:

09 Oct 2025 11:53 am

Published on:

09 Oct 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / फसल बर्बादी से परेशान किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

स्टार्टअप : पश्चिम बंगाल से लाए रेड डायमंड प्रजाति के पौधे, आज 12 लाख तक आमदनी

खंडवा

नवंबर में सजेगा ‘मिनी Goa’, एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ले सकेंगे ‘क्रूज का मजा’

खंडवा

पत्रिका ने उठाया मुद्दा : रामनगर पुलिस का ढाबों पर छापा, बोतल लेकर भागे शराबी, होटलों पर पसरा सन्नाटा

खंडवा

खंडवा : ढाबों में रेड कारपेट पर परोस रहे शराब, जो चाहिए वे मिलेगी, डरने की नहीं जरुरत…पुलिस हमारे साथ

खंडवा

आयुष्मान : 5 हजार बुजुर्गों के नहीं बन रहे आयुष्मान, क्योंकि… मैच नहीं हो रहे चेहरे, हाथों की लकीरें

