फसल बर्बादी से परेशान किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या

किसान मदन मंगलवार शाम से लापता था। परिवार के लोग उसे रात भर गांव के साथ रिश्तेदार व दोस्तों में तलाशते रहे। बुधवार की सुबह परिवार के लोग उसे तलाशते हुए खेत पहुंचे। यहां देखा तो वह पड़ा हुआ था। जिसके बाद परिवार ने पंधाना थाने में सूचना दी। थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह देवड़ा घटनास्थल पहुंचे। कुछ ही देर में पंधाना विधायक छाया मोरे एसडीएम दीक्षा भगोरे और अन्य अधिकारी भी खेत पहुंच गए थे। यहां विधायक मोरे ने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पंधाना भेजा गया।