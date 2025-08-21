‘दो निकाह, दो पहचान..’, निकाह के 17 दिन बाद महिला बनी दूसरे शख्स की बेगम, सनसनीखेज मामला

शिकायत के अनुसार, निकहत ने 2018 में फेसबुक पर एहतेशाम से दोस्ती की। पहले प्यार जताकर और फिर परेशानियों का हवाला देकर करीब 10 लाख रुपए व 30 ग्राम सोने के गहने ले लिए। 12 फरवरी 2021 को एहतेशाम से निकाह किया, लेकिन महज 17 दिन बाद मां को साथ लेकर मायके चली गई। इसके बाद अपने प्रेमी आसनसोल निवासी समीर उर्फ मोहम्मद शेहरियार चौहान से 25 जुलाई 2021 को दूसरा निकाह कर लिया। इस बार आरोपी ने आधार कार्ड पर नाम व पता बदलकर ख़ुद को नरगिस हाशमी निवासी रायगंज, गोरखपुर बताया। समीर ने पुलिस पूछताछ में बताया, निकहत ने उससे भी चार करोड़ रुपये ठग लिए। बाद में वह उसे भी छोडकर फरार हो गई।