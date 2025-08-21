‘दो निकाह, दो पहचान..’, निकाह के 17 दिन बाद महिला बनी दूसरे शख्स की बेगम, सनसनीखेज मामला

MP News: मध्यप्रदेशके खंडवा में फेसबुक पर दोस्ती, प्यार, निकाह और ब्लैकमेल के ज़रिए करोड़ों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के गुलशन नगर निवासी एहतेशाम खान (27) की शिकायत पर मोघट थाने में आरोपी निकहत उर्फ नरगिस हाशमी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है।
शिकायत के अनुसार, निकहत ने 2018 में फेसबुक पर एहतेशाम से दोस्ती की। पहले प्यार जताकर और फिर परेशानियों का हवाला देकर करीब 10 लाख रुपए व 30 ग्राम सोने के गहने ले लिए। 12 फरवरी 2021 को एहतेशाम से निकाह किया, लेकिन महज 17 दिन बाद मां को साथ लेकर मायके चली गई। इसके बाद अपने प्रेमी आसनसोल निवासी समीर उर्फ मोहम्मद शेहरियार चौहान से 25 जुलाई 2021 को दूसरा निकाह कर लिया। इस बार आरोपी ने आधार कार्ड पर नाम व पता बदलकर ख़ुद को नरगिस हाशमी निवासी रायगंज, गोरखपुर बताया। समीर ने पुलिस पूछताछ में बताया, निकहत ने उससे भी चार करोड़ रुपये ठग लिए। बाद में वह उसे भी छोडकर फरार हो गई।
मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल ने बताया, निकहत ने अलग-अलग नाम और पते का इस्तेमाल कर कई लोगों को निशाना बनाया। आरोपियों को तलाश करने एक टीम को इंदौर भेजा गया है।
एहतेशाम ने बताया, निकहत और उसके साथियों ने झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 9 जनवरी 2025 को निकहत ने महिला थाना इंदौर अर्बन में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। वहीं, आरोपी के साथ जुड़े दलाल संजू बघेल और हिदायत ख़ान पर भी ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। एहतेशाम के परिवार से बार-बार थाने बुलाकर और पुलिस की धौंस दिखाकर एक लाख रुपये ऐंठे गए।
4 दिसंबर 2024 को निकहत, दलालों और कुछ महिलाओं के साथ एहतेशाम के घर पहुंची। एक महिला ने ख़ुद को वकील बताकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। वे रुपये लेकर चले गए। इस तरह से अक्सर आरोपी शाम को 6 बजे आते और रात 12 बजे चले जाते थे। आरोपियों ने हर बार 20 से 25 हज़ार रुपये वसूले।