Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

‘दो निकाह, दो पहचान..’, निकाह के 17 दिन बाद महिला बनी दूसरे शख्स की बेगम, सनसनीखेज मामला

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा(khandwa) में फेसबुक पर दोस्ती, प्यार, निकाह और ब्लैकमेल के ज़रिए करोड़ों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

खंडवा

Avantika Pandey

Aug 21, 2025

MP News khandwa bride
MP News (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: मध्यप्रदेशके खंडवा में फेसबुक पर दोस्ती, प्यार, निकाह और ब्लैकमेल के ज़रिए करोड़ों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के गुलशन नगर निवासी एहतेशाम खान (27) की शिकायत पर मोघट थाने में आरोपी निकहत उर्फ नरगिस हाशमी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है।

ये है पूरा मामला

शिकायत के अनुसार, निकहत ने 2018 में फेसबुक पर एहतेशाम से दोस्ती की। पहले प्यार जताकर और फिर परेशानियों का हवाला देकर करीब 10 लाख रुपए व 30 ग्राम सोने के गहने ले लिए। 12 फरवरी 2021 को एहतेशाम से निकाह किया, लेकिन महज 17 दिन बाद मां को साथ लेकर मायके चली गई। इसके बाद अपने प्रेमी आसनसोल निवासी समीर उर्फ मोहम्मद शेहरियार चौहान से 25 जुलाई 2021 को दूसरा निकाह कर लिया। इस बार आरोपी ने आधार कार्ड पर नाम व पता बदलकर ख़ुद को नरगिस हाशमी निवासी रायगंज, गोरखपुर बताया। समीर ने पुलिस पूछताछ में बताया, निकहत ने उससे भी चार करोड़ रुपये ठग लिए। बाद में वह उसे भी छोडकर फरार हो गई।

ये भी पढ़ें

GST-Income Tax भरने वाले भी ले रहे हैं ‘फ्री राशन’, बड़ा खुलासा
ग्वालियर
Income tax payers taking advantage of free ration scheme

इंदौर में आरोपियों की तलाश

मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल ने बताया, निकहत ने अलग-अलग नाम और पते का इस्तेमाल कर कई लोगों को निशाना बनाया। आरोपियों को तलाश करने एक टीम को इंदौर भेजा गया है।

ब्लैकमेलिंग और धमकियों का खेल

एहतेशाम ने बताया, निकहत और उसके साथियों ने झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 9 जनवरी 2025 को निकहत ने महिला थाना इंदौर अर्बन में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। वहीं, आरोपी के साथ जुड़े दलाल संजू बघेल और हिदायत ख़ान पर भी ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। एहतेशाम के परिवार से बार-बार थाने बुलाकर और पुलिस की धौंस दिखाकर एक लाख रुपये ऐंठे गए।

बंदूक की नोक पर धमकाया

4 दिसंबर 2024 को निकहत, दलालों और कुछ महिलाओं के साथ एहतेशाम के घर पहुंची। एक महिला ने ख़ुद को वकील बताकर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। वे रुपये लेकर चले गए। इस तरह से अक्सर आरोपी शाम को 6 बजे आते और रात 12 बजे चले जाते थे। आरोपियों ने हर बार 20 से 25 हज़ार रुपये वसूले।

ये भी पढ़ें

Raja Raghuvanshi Murder Case: फिर इंदौर आई मेघालय पुलिस, DCP से हुई लंबी बातचीत
इंदौर
Raja Raghuvanshi Murder Case Sonam Raghuvanshi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 03:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ‘दो निकाह, दो पहचान..’, निकाह के 17 दिन बाद महिला बनी दूसरे शख्स की बेगम, सनसनीखेज मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.