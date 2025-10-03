Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

विजन-2030 : बेसिक ढांचा पर ग्रामीणों की मुहर, डेढ़ हजार विकास कार्यों का अनुमोदन

आदि कर्मयोगी अभियान : गांधी जयंती पर 304 ग्रामों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गई। आदिवासी बहुल ग्रामों में गुरुवार को गांधी जयंती पर 304 आदि सेवा केंद्रों पर विशेष ग्राम सभाएं हुईं।

less than 1 minute read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Oct 03, 2025

tribal dominated

जामली मूंदी ग्राम सभा में शामिल हुए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी।

आदि कर्मयोगी अभियान : गांधी जयंती पर 304 ग्रामों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गई। आदिवासी बहुल ग्रामों में गुरुवार को गांधी जयंती पर 304 आदि सेवा केंद्रों पर विशेष ग्राम सभाएं हुईं।

ढांचा को विकसित करने की योजना पर मुहर लगाई

आदिवासी बहुल ग्रामों में गुरुवार को गांधी जयंती पर आदि सेवा केंद्रों पर विशेष ग्राम सभाएं हुईं। इस अवसर पर आदि सेवा केंद्रों पर विशेष ग्राम सभा में डेढ़ हजार से अधिक विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। ग्रामीणों ने गांव के बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के ढांचा को विकसित करने की योजना पर मुहर लगाई है। कार्य योजना में मुख्य रूप से सड़क, भवन आदि का स्थली निरीक्षण भी किया गया। ग्राम सभा कार्यक्रम के दौरान कुछ ग्रामों में भोपाल स्तरीय अधिकारी भी पहुंचे।

विकास कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन का संकल्प दिलाया

जिले के आदि सेवा केंद्र जामली मूंदी में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक अनिल गुप्ता ग्राम सभा में शामिल हुए। ग्रामीणों के साथ सहायक कर्मयोगी का उत्साह वर्धन करते हुए विकास कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन का संकल्प दिलाया और योजना की जानकारी दी। जनजातीय कार्य विभाग के क्षेत्र संयोजक प्रमोद काशीगर ने भी ग्राम सभाओं में निरीक्षण कर अनुमोदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की जानकारी दी। परियोजना मंडल संयोजक नीरज पाराशर ने ऑनलाइन जानकारी को अपडेट किया।

विकास की कार्य योजनाओं का किया अनुमोदन

जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला ने बताया कि जिले के 304 जनजातीय बाहुल्य गांवों के विकास की कार्य योजनाओं का अनुमोदन किया गया। अब इन योजनाओं का अनुमोदन ब्लाक स्तर पर होगा। इसके बाद जिला स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

03 Oct 2025 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / विजन-2030 : बेसिक ढांचा पर ग्रामीणों की मुहर, डेढ़ हजार विकास कार्यों का अनुमोदन

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

