विजन-2030 : बेसिक ढांचा पर ग्रामीणों की मुहर, डेढ़ हजार विकास कार्यों का अनुमोदन

आदिवासी बहुल ग्रामों में गुरुवार को गांधी जयंती पर आदि सेवा केंद्रों पर विशेष ग्राम सभाएं हुईं। इस अवसर पर आदि सेवा केंद्रों पर विशेष ग्राम सभा में डेढ़ हजार से अधिक विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। ग्रामीणों ने गांव के बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के ढांचा को विकसित करने की योजना पर मुहर लगाई है। कार्य योजना में मुख्य रूप से सड़क, भवन आदि का स्थली निरीक्षण भी किया गया। ग्राम सभा कार्यक्रम के दौरान कुछ ग्रामों में भोपाल स्तरीय अधिकारी भी पहुंचे।