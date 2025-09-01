प्रदेश की कृषि मंडियों में तुलावटियों को दो साल से भुगतान नहीं, CM समाधान में पहुंचा मामला तो जारी हुई राशि

कृषि मंडियों में समर्थन मूल्य पर कपास का क्रय करने वाली संस्था सीसीआई स्थानीय स्तर पर जिनिंग, प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों से अनुबंध किया। बताया गया कि खरीद केंद्र पर कार्य करते वाले हमाल, तुलावटियों को भुगतान प्रति क्विंटल एक रूपए की दर सीसीआई करेगा। किसानों से कपास की तौल सीधे सीसीआई कर रही है। तुलावटियों ने बताया कि सीसीआई और जिनिंग फैक्ट्रियों के बीच पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो रहा था। शिकायत के बाद कलेक्टर और मंडी सचिव के हस्तक्षेप पर भुगतान हुआ। इसका लाभ सभी मंडियां में 300 से अधिक तुलावटियों को मिलेगा।