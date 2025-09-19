वोटर लिस्ट का SIR बना BLO के लिए दिक्कत, एक दिन में टारगेट पूरा करने की जिम्मेदारी

MP News:खरगोन के भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का पुनरीक्षण (Voter list revision) और मैपिंग इस बार बीएलओ के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विधानसभा क्षेत्र में कुल 256701 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 128893 पुरुष, 127502 महिलाएं और 6 अन्य शामिल हैं। इतने बड़े आंकड़े के सामने क्षेत्र में नियुक्त सिर्फ 266 बीएलओ कैसे काम करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। समस्या तो इस बात ने ज्यादा बढ़ा दी है कि इन बीएलओ को 13 सितंबर यानी गुरुवार को इस का काम प्रशिक्षण दिया और 19 सितंबर यानी शुक्रवार को इसे पूरा करने का फरमान भी है।
मंगलवार 18 सितंबर को नवीन तहसील कार्यालय भीकनगांव में झिरन्या और भीकनगांव के बीएलओ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मास्टर ट्रेनर्स मनोज श्रीवास, राजेश तिवारी, ललित वर्मा और धमेन्द्र रेवलिया ने बीएलओ को समझाया कि उन्हें 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान फोटो निर्वाचक नामावली 2025 का मिलान (मैपिंग) करना है। इस कार्य की अंतिम तिथि 19 सितंबर तय की गई है। यानी प्रशिक्षण के ठीक अगले दिन तक पूरी प्रक्रिया पूरी करनी है।
गणना के हिसाब से हर बीएलओ पर औसतन करीब 965 मतदाताओं की जिम्मेदारी आ जाती है। एक दिन में इतने मतदाताओं के नाम, विवरण और सूची की मैपिंग करना आसान नहीं है। बीएलओ का कहना है कि सूची बड़ी है, प्रक्रिया जटिल है और समय बेहद कम दिया गया है। ऐसे में पूरी तरह सटीक काम कर पाना मुश्किल होगा।
निर्वाचन शाखा ने बीएलओ को वर्ष 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध करा दी है और निर्देश दिए हैं कि वे अनुलग्नक 1, 2 और 3 में सभी संख्यात्मक जानकारी दर्ज करके जमा करें। निर्वाचन शाखा प्रभारी देवेंद्र चौहान, राजा गौड़, राहुल सूर्यवंशी, अभिषेक गौड़ और प्रियंका उपाध्याय भी प्रशिक्षण सत्र में मौजूद रहे।
अधिकारियों ने दो टूक कहा कि काम हर हाल में समय पर पूरा होना चाहिए। बीएलओ अब दबाव में हैं। एक तरफ जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ सीमित समय। सवाल यह है कि 2.56 लाख मतदाताओं का इतना बड़ा काम सिर्फ एक दिन में कैसे संभव होगा।
आदेशानुसार कार्रवाई की गई है। बीएलओ को प्रशिक्षण दिया है। इस कार्य की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। - रविंद्रसिंह चौहान, तहसीलदार, भीकनगांव