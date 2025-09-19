वोटर लिस्ट का SIR बना BLO के लिए दिक्कत, एक दिन में टारगेट पूरा करने की जिम्मेदारी

MP News:खरगोन के भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का पुनरीक्षण (Voter list revision) और मैपिंग इस बार बीएलओ के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विधानसभा क्षेत्र में कुल 256701 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 128893 पुरुष, 127502 महिलाएं और 6 अन्य शामिल हैं। इतने बड़े आंकड़े के सामने क्षेत्र में नियुक्त सिर्फ 266 बीएलओ कैसे काम करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। समस्या तो इस बात ने ज्यादा बढ़ा दी है कि इन बीएलओ को 13 सितंबर यानी गुरुवार को इस का काम प्रशिक्षण दिया और 19 सितंबर यानी शुक्रवार को इसे पूरा करने का फरमान भी है।