बॉयफ्रेंड के साथ बर्थ-डे मना रही थी बेटी पहुंच गया पिता…

इस घटना के तीन दिन बाद 5 अगस्त को नाबालिग का कथित बॉयफ्रेंड पीयूष को भी पिता अनमोल ने तालाब के किनारे से पकड़ लिया। अनमोल व उसके साथियों ने पीयूष को तालाब के पास से अगवा कर कार में बिठाया और फिर उशके साथ मारपीट करते हुए करीब 4 घंटे बाद उसे रोड पर छोड़ कर भाग गए। मारपीट में घायल युवक पीयूष ने इलाज के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने पिता अनमोल व उसके साथियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।