8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खरगोन

बॉयफ्रेंड के साथ बर्थ-डे मना रही थी बेटी पहुंच गया पिता…

mp news: कुछ दोस्तों के साथ नाबालिग लड़की नगर वन में बर्थ-डे सेलिब्रेड की थी..पिता को भनक लगी तो बेटी के कथित बॉयफ्रेंड को दोस्तों के साथ मिलकर अगवा कर पीटा...।

खरगोन

Shailendra Sharma

Aug 08, 2025

khargone
file photo

mp news: मध्यप्रदेश के खरगोन में अपने कथित बॉयफ्रेंड व अन्य दोस्तों के साथ नगर वन में बर्थ-डे सेलिब्रेट करना एक नाबालिग लड़की को भारी पड़ गया। नाबालिग लड़की के पिता को इस बात की भनक लग गई जिसके बाद पहले तो पिता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेटी के दोस्तों की पिटाई की और फिर कुछ दिन बाद उसके कथित प्रेमी को अगवा कर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने आरोपी पिता व उसके तीन दोस्तों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

बॉयफ्रेंड व दोस्तों के साथ मनाया बर्थ-डे

2 अगस्त को खरगोन शहर के नगर वन में एक नाबालिग लड़की ने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बर्थ-डे सेलिब्रेट किया था जिसमें लड़के भी शामिल थे। जिस वक्त नाबालिग बर्थ-डे सेलिब्रेट कर रही थी तभी उसके पिता को इस बात की भनक लग गई की बेटी बॉयफ्रेंड व फ्रेंड्स के साथ बर्थ-डे मना रही है। गुस्साया पिता अनमोल तुरंत अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। नाबालिग के पिता को देख कर दो युवक भाग गए लेकिन दो युवकों शुभम और योगेश को पिता व उसके साथियों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की।

ये भी पढ़ें

भोपाल में चोरी कर नागपुर में बॉयफ्रेंड के घर छिपाए लाखों के जेवरात..
भोपाल
bhopal

कथित बॉयफ्रेंड को अगवा कर पीटा

इस घटना के तीन दिन बाद 5 अगस्त को नाबालिग का कथित बॉयफ्रेंड पीयूष को भी पिता अनमोल ने तालाब के किनारे से पकड़ लिया। अनमोल व उसके साथियों ने पीयूष को तालाब के पास से अगवा कर कार में बिठाया और फिर उशके साथ मारपीट करते हुए करीब 4 घंटे बाद उसे रोड पर छोड़ कर भाग गए। मारपीट में घायल युवक पीयूष ने इलाज के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने पिता अनमोल व उसके साथियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

युवती की जान लेने के बाद भी घर में छिपा था नाग-नागिन का जोड़ा..
मुरैना
naag-nagin

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / बॉयफ्रेंड के साथ बर्थ-डे मना रही थी बेटी पहुंच गया पिता…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.