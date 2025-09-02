महेश्वरी बुनकरों की कारीगरी के कायल हुए सचिन तेंदुलकर, फैमिली संग देखी साड़ियों की बुनाई

Sachin Tendulkar Maheshwar Visit: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर दो दिन महेश्वर भ्रमण पर हैं। दूसरे दिन सोमवार को रेवा सोसाइटी के बुनकरों से महीन कारीगरी को बारीकी से समझा। महेश्वरी साड़ी की कारीगरी के वे कायल हो गए। महेश्वरी हेंडलूम की स्थापना से लेकर महिला सशक्तिकरण को लेकर मां अहिल्या के 300 वर्ष पूर्व विजन को लेकर सचिन तेंदुलकर अचंभित थे। बुनकरों में सीनियर महिलाएं भी कार्य कर रही थीं। उन्होंने बहुत सम्मान के साथ उन महिलाओं से चर्चा की जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। उनके अपने अनुभव सुनकर वह महेश्वरी साड़ी उद्योग से प्रभावित हुए। उन्होंने महेश्वरी साड़ी की रंगाई, बनाई, हाथकरघे पर साड़ी बनते हुए देखा।