खरगोन

महेश्वरी बुनकरों की कारीगरी के कायल हुए सचिन तेंदुलकर, फैमिली संग देखी साड़ियों की बुनाई

Sachin Tendulkar Maheshwar Visit: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर दो दिन भ्रमण पर हैं। दूसरे दिन सोमवार को रेवा सोसाइटी के बुनकरों से महीन कारीगरी को बारीकी से समझा। महेश्वरी साड़ी की कारीगरी के वे कायल हो गए।

खरगोन

Avantika Pandey

Sep 02, 2025

Sachin Tendulkar Maheshwar Visit
Sachin Tendulkar Maheshwar Visit (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Sachin Tendulkar Maheshwar Visit: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर दो दिन महेश्वर भ्रमण पर हैं। दूसरे दिन सोमवार को रेवा सोसाइटी के बुनकरों से महीन कारीगरी को बारीकी से समझा। महेश्वरी साड़ी की कारीगरी के वे कायल हो गए। महेश्वरी हेंडलूम की स्थापना से लेकर महिला सशक्तिकरण को लेकर मां अहिल्या के 300 वर्ष पूर्व विजन को लेकर सचिन तेंदुलकर अचंभित थे। बुनकरों में सीनियर महिलाएं भी कार्य कर रही थीं। उन्होंने बहुत सम्मान के साथ उन महिलाओं से चर्चा की जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। उनके अपने अनुभव सुनकर वह महेश्वरी साड़ी उद्योग से प्रभावित हुए। उन्होंने महेश्वरी साड़ी की रंगाई, बनाई, हाथकरघे पर साड़ी बनते हुए देखा।

देवी अहिल्या स्कूल के बच्चों से भी चर्चा की। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर अंजली तेंदुलकर एवं बेटी सारा तेंदुलकर भी महेश्वरी साड़ियों एवं सूट से प्रभावित दिखीं।

पत्नी अंजली व बेटी सारा ने महेश्वरी साड़ी और सूट खरीदे

पत्नी अंजली और बेटी सारा ने महेश्वरी साड़ी(Maheshwari saree) एवं सूट भी खरीदे। इसके पूर्व सचिन ने मातोश्री के पूजा घर में दर्शन कर पूजन में हिस्सा लिया। वे यह देख कर आनंदित हो उठे। उन्होंने सोने के झूले एवं चांदी के मुखड़े के दर्शन किए। प्रशंसकों की राजबाडे़ में भीड़ लग गई। जहां सचिन ने सबके साथ फोटो खिंचवाई। और ऑटोग्राफ भी दिए।

शाम को पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर

सचिन ने शाम को मातोश्री की पालकी यात्रा में शामिल होकर देवालय राजराजेश्वर एवं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। 11 अखंड नंदा दीपकों के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ के गुप्तकाशी के इतिहास को जाना।

Updated on:

02 Sept 2025 11:20 am

Published on:

02 Sept 2025 11:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / महेश्वरी बुनकरों की कारीगरी के कायल हुए सचिन तेंदुलकर, फैमिली संग देखी साड़ियों की बुनाई

