बार-बार मैसेज करने से परेशान हुई युवती, राशन डीलर को पीटा

मदनगंज-किशनगढ़। राशन की दुकान पर सामान लेने आने पर गलत शब्दों से बात करने और मोबाइल पर बार-बार मैसेज करने से परेशान एक युवती ने गुरुवार शाम एक राशन डीलर की जमकर धुनाई लगा दी। युवती ने मदनगंज थाना पुलिस को इसकी लिखित में शिकायत भी दी है।