बार-बार मैसेज करने से परेशान हुई युवती, राशन डीलर को पीटा

मदनगंज-किशनगढ़। राशन की दुकान पर सामान लेने आने पर गलत शब्दों से बात करने और मोबाइल पर बार-बार मैसेज करने से परेशान एक युवती ने गुरुवार शाम एक राशन डीलर की जमकर धुनाई लगा दी। युवती ने मदनगंज थाना पुलिस को इसकी लिखित में शिकायत भी दी है।
अजमेर रोड चैतन प्रभु गेस्ट हाउस के सामने वाली गली स्थित राशन की दुकान के डीलर की करतूत से परेशान युवती उसे उलाहना देने बुधवार शाम को भी पहुंची और दोबारा मैसेज नहीं करने की चेतावनी दी।
इसके बावजूद मोबाइल पर बार-बार मैसेज करने और राशन सामग्री लेने आने पर गलत शब्दों का प्रयोग करने से गुस्साई युवती अपने भाई व मां के साथ गुरुवार दोपहर पुन: राशन की दुकान पर पहुंची।
युवती व उसकी मां ने राशन डीलर की जमकर धुनाई की। मौके पर आए कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें रोका और राशन डीलर को उसकी करतूत पर फटकार लगाई।