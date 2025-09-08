NH-30 पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवारों को टक्कर मारकर पलटी तेज रफ्तार कार, मौके पर ही 2 की मौत

Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर दूधगांव में रविवार की शाम तकरीबन 7:00 बजे एक तेज रतार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे बाइक में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद गुसाईं मिलने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया।
सूत्र बताते हैं कि, कार जगदलपुर से राजधानी रायपुर की ओर जा रही थी तभी यह घटना घटित हुई, कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे पहले बाइक सवारों को अपनी चपेट में लेकर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि, मृतक दुधगाव व खण्डम के रहने वाले थे।
सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चीरघर भेजवा दिया है। वही मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच कर भीड़ को शांत करने में लगे। जाम के चलते सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई है।
दुधगांव निवासी देवनाथ नेताम व खंडाम निवासी लिखत सोरी पिता फरसू राम 25 की मौत हुई है। खबर लिखे जाने तक जाम खुल गया है।