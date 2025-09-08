NH-30 पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवारों को टक्कर मारकर पलटी तेज रफ्तार कार, मौके पर ही 2 की मौत

सूत्र बताते हैं कि, कार जगदलपुर से राजधानी रायपुर की ओर जा रही थी तभी यह घटना घटित हुई, कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे पहले बाइक सवारों को अपनी चपेट में लेकर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि, मृतक दुधगाव व खण्डम के रहने वाले थे।