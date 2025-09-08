Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोंडागांव

NH-30 पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवारों को टक्कर मारकर पलटी तेज रफ्तार कार, मौके पर ही 2 की मौत

Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर दूधगांव में रविवार की शाम तकरीबन 7:00 बजे एक तेज रतार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया।

कोंडागांव

Khyati Parihar

Sep 08, 2025

क्सीडेंट (File Photo)
क्सीडेंट (File Photo)

Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर दूधगांव में रविवार की शाम तकरीबन 7:00 बजे एक तेज रतार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे बाइक में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद गुसाईं मिलने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया।

सूत्र बताते हैं कि, कार जगदलपुर से राजधानी रायपुर की ओर जा रही थी तभी यह घटना घटित हुई, कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे पहले बाइक सवारों को अपनी चपेट में लेकर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि, मृतक दुधगाव व खण्डम के रहने वाले थे।

ये भी पढ़ें

Big accident in Korba: तालाब में डूबने से 3 दोस्तों की मौत, तीनों पुलिसकर्मियों के थे बेटे.. गांव में पसरा मातम
कोरबा
मौत (File Photo)

वाहनों की लंबी कतार लग गई

सूचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चीरघर भेजवा दिया है। वही मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच कर भीड़ को शांत करने में लगे। जाम के चलते सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई है।

मृतक की जानकारी

दुधगांव निवासी देवनाथ नेताम व खंडाम निवासी लिखत सोरी पिता फरसू राम 25 की मौत हुई है। खबर लिखे जाने तक जाम खुल गया है।

ये भी पढ़ें

Road Accident: सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के फेर में पेड़ से टकराई कार, पत्नी की मौत, मासूम समेत 3 घायल
बिलासपुर
सड़क हादसे में पत्नी की मौत समेत 3 घायल (Photo Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / NH-30 पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवारों को टक्कर मारकर पलटी तेज रफ्तार कार, मौके पर ही 2 की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.