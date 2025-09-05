Road Accident: सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के फेर में पेड़ से टकराई कार, पत्नी की मौत, मासूम समेत 3 घायल

Road Accident: भरनी गांव के पास सडक़ पर बैठे मवेशियों को बचाने की कोशिश में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में फ्रंट सीट पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति, बहू और पोता गंभीर रूप से घायल हो गए।
मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के ग्राम घुठेली निवासी रिटायर्ड शिक्षक रमेश तिवारी अपनी पत्नी विद्या तिवारी, बहू मंजुला तिवारी और पोता सौम्या तिवारी के साथ शुक्रवार सुबह बिलासपुर की ओर आ रहे थे। वे रिटायर्ड सीएमएचओ प्रमोद तिवारी के घर आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। करीब 10 बजे जब कार भरनी स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास पहुंची, तभी सडक पर बैठे मवेशियों को बचाने की कोशिश में कार अनियंत्रित हो गई।
तेज रफ्तार कार सड़क किनारे उतरकर सीधे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फ्रंट सीट पर बैठी विद्या तिवारी को गंभीर रूप से सिर पर चोट लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
सकरी पुलिस ने मृतका विद्या तिवारी का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। विद्या तिवारी संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. विनोद तिवारी और पूर्व सीएमएचओ प्रमोद तिवारी की भाभी थीं। हादसे की खबर लगते ही परिवार और रिश्तेदारों में मातम का माहौल है।
हादसे में कार चला रहे रमेश तिवारी, उनकी बहू मंजुला और पोता सौम्या घायल हो गए। सकरी पुलिस की मदद से तीनों को संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रमेश की हालत गंभीर होने पर शाम को उन्हें अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वहीं बहू मंजुला तिवारी आईसीयू में भर्ती हैं और जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। सौम्या तिवारी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।