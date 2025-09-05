Road Accident: सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के फेर में पेड़ से टकराई कार, पत्नी की मौत, मासूम समेत 3 घायल

मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के ग्राम घुठेली निवासी रिटायर्ड शिक्षक रमेश तिवारी अपनी पत्नी विद्या तिवारी, बहू मंजुला तिवारी और पोता सौम्या तिवारी के साथ शुक्रवार सुबह बिलासपुर की ओर आ रहे थे। वे रिटायर्ड सीएमएचओ प्रमोद तिवारी के घर आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। करीब 10 बजे जब कार भरनी स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास पहुंची, तभी सडक पर बैठे मवेशियों को बचाने की कोशिश में कार अनियंत्रित हो गई।