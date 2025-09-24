CG News: दंतेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल जा रहे जत्थे को ट्रैक्टर ने कुचला, एक युवती की मौत, दो गंभीर रूप घायल

हादसे में सदबती मंडावी और ललिता मरकाम को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के मुताबिक ललिता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।