Bastar Tourist Spot: अब करीब से दिखेगा बस्तर का अनटच नैचुरल ब्यूटी, पुसपाल बनेगा नया टूरिस्ट स्पॉट

Bastar Tourist Spot: वैसे तो बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि, हर साल देशी - विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में बस्तर की खूबसूरती निहारने को आते हैं। यह जरूर है कि, पिछले कुछ दशकों से नक्सलियों के आतंक के चलते कुछ इलाके पर्यटकों से अनटच रहे हैं। लेकिन केंद्र व राज्य सरकार की बेहतर रणनीति के चलते नक्सलियों ने अपनी रणनीतियों से समझौता करते हुए आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ते चले जा रहे हैं।