CG News: जिला अस्पताल में ‘दीदी की रसोई’ शुरू, मरीजों को अब मिलेगा सस्ता और पौष्टिक भोजन

जिला अस्पताल में 'दीदी की रसोई' शुरू
CG News: कोण्डागांव जिला अस्पताल परिसर में रविवार की सुबह बिहान समूह की महिलाओं द्वारा संचालित ‘दीदी की रसोई’ कैंटीन का शुभारंभ विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने किया। कैंटीन का संचालन शिव स्व-सहायता समूह की छह महिलाओं द्वारा की जाएगी। कैंटीन की शुरुआत से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती, स्वच्छ और घर जैसी भोजन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही मरीज चाहें तो अपना राशन देकर भी यहाँ भोजन बनवा सकेंगे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि, भोजन बनाना आसान कार्य नहीं है और समूह की महिलाओं द्वारा की गई मेहनत अनुकरणीय है। ‘‘कुछ माह पहले यह स्थान बेहद जर्जर था, आज इसे देखकर गर्व होता है कि यह जगह इतनी साफ-सुथरी और आकर्षक कैंटीन में बदल गई है।
साफ-सफाई बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है,’’ उन्होंने कहा। विधायक ने महिलाओं से भोजन की गुणवत्ता और स्वाद बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलायी जा रही हैं ताकि महिलाएँ परिवार और समाज में मजबूत भूमिका निभा सकें।
महिला सशक्तिकरण की वास्तविक परिभाषा तब साकार हुई जब राशन कार्ड महिलाओं के नाम पर बनना शुरू हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिला कृषकों से संवाद करते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि के बारे में पूछा और जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा उन्हें लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
CG News: नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल ने कहा कि अस्पताल में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भोजन की सबसे अधिक परेशानी होती थी, लेकिन इस कैंटीन से अब उन्हें राहत मिलेगी। वही कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने कहा कि, अस्पताल में आने वाले बच्चों, बुजुर्गों एवं परिजनों की भोजन संबंधी चिंता दूर करने यह पहल की गई है।
उन्होंने लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति दाल, चावल या आर्थिक सहयोग दे सकता है। इससे प्रेरित होकर शहर के गोपाल दीक्षित ने 51 सौ रुपये का दान अपने स्वर्गीय पिता के पुण्यतिथि पर दिया।
