CG News: जिला अस्पताल में ‘दीदी की रसोई’ शुरू, मरीजों को अब मिलेगा सस्ता और पौष्टिक भोजन

CG News: कोण्डागांव जिला अस्पताल परिसर में रविवार की सुबह बिहान समूह की महिलाओं द्वारा संचालित ‘दीदी की रसोई’ कैंटीन का शुभारंभ विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने किया। कैंटीन का संचालन शिव स्व-सहायता समूह की छह महिलाओं द्वारा की जाएगी। कैंटीन की शुरुआत से अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती, स्वच्छ और घर जैसी भोजन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही मरीज चाहें तो अपना राशन देकर भी यहाँ भोजन बनवा सकेंगे।