CG News: 8 साल के बच्चे के सीने में फंसी सिक्के जैसी चीज, अस्पताल ले जाते समय मौत…

गंभीर स्थिति में बच्चे को दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शिवम के पिता मदन का कहना है कि उसके बच्चे शिवम ने सिक्का कब और कैसे निगल लिया, उनको पता ही नहीं चला। शिवम की तबीयत अचानक से बिगड़ी तब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे।