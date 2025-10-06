Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Prisoner’s escaped: हत्या की सजा काट रहा कैदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार, कहा था- टॉयलेट जा रहा हूं

Prisoner's escaped: मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ले गया था शौचालय, इसी बीच चकमा देकर हो गया फरर, एसपी ने पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड

less than 1 minute read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 06, 2025

Prisoner's escaped

Police in the hospital jail ward (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड से सोमवार की सुबह सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी को चकमा देकर सजायापता बंदी फरार (Prisoner's escaped) हो गया। वह हत्या के मामले में केन्द्रीय जेल में बंद था। तबियत बिगडऩे पर उसे जेल प्रशासन द्वारा 4 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लापरवाही बरते जाने पर एसपी आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है।

बिलासपुर जिले के ग्राम मलहार निवासी मुकेश कांत पिता हरिप्रसाद 41 वर्ष हत्या के मामले में आजीवन आजीवन कारावास की सजा बिलासपुर केन्द्रीय जेल में काट (Prisoner's escaped) रहा था। बिलासपुर जेल में क्राइम करने पर उसे वर्ष 2024 में केन्द्रीय जेल अंबिकापुर ट्रांसफर किया गया था। तब से वह यहां रह रहा था।

4 अक्टूबर को यूरिन संबंधित बीमारी की शिकायत पर केन्द्रीय जेल प्रशासन के निर्देश पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था। उसे जेल वार्ड में रखा गया था।

जेल वार्ड में जिला पुलिस बल की ड्यूटी लगी थी। सोमवार की सुबह ड्यूटी में पदस्थ आरक्षक द्वारा आरोपी को शौचालय में ले जाया गया था। इस दौरान सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर फरार (Prisoner's escaped) हो गया।

Prisoner's escaped: शौचालय से हुआ फरार

काफी देर बाद भी जब वह शौचालय से बाहर नहीं निकला तो सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी ने वहां जाकर देखा तो नदारद था। फिर पुलिसकर्मी ने बंदी के भागे जाने (Prisoner's escaped) की रिपोर्ट मणिपुर थाने में दर्ज कराई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं मामले में लापरवाही पाए जाने पर एसपी राजेश अग्रवाल ने सुरक्षा में तैनात आरक्षक मदन लाल पैकरा को सस्पेंड कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Big incident: घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र का तीसरे दिन 12 किमी दूर मिला शव, कहा था- खेलने जा रहा हूं
सुरजपुर
Big incident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 08:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Prisoner’s escaped: हत्या की सजा काट रहा कैदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार, कहा था- टॉयलेट जा रहा हूं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur Crime: दादागिरी करते हुए बनाई रील और इंस्टाग्राम पर कर दिया अपलोड, पुलिस ले जाने लगी जेल तो रोने लगा, बोला- अब नहीं करूंगा

Ambikapur crime
अंबिकापुर

Governor in Surguja: राज्यपाल रमेन डेका ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को किया सम्मानित, छात्राओं से भी मिले

Governor in Surguja
अंबिकापुर

चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ा, एक साथ 14 घरों के टूटे ताले… लैपटॉप, टीवी, नगदी समेत कई सामान लेकर हुए फरार

चोरी का मामला- फोटो सोर्स-Ai
अंबिकापुर

Japanese encephalitis: सरगुजा में मिले जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीज, दिमाग पर करता है अटैक, अलर्ट जारी, जानें लक्षण और बचाव के उपाय

Japanese encephalitis
अंबिकापुर

Brother murder: सिर पर डंडे से प्रहार ताबड़तोड़ कर बड़े भाई की हत्या, पिता के सामने दिया वारदात को अंजाम

Brother murder
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.