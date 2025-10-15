125 परिवारों और 1000 से अधिक मतदाताओं वाला गांव सुविधाओं से महरूम, जानें लोगों की दर्दनाक दास्तान

गांव के तापस सरकार, संजु हालदार, स्वपन बोस और अन्य ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से सख्त लहजे में कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनकी प्रमुख माँगें इस प्रकार हैं -जुगानी कैंप को पूर्ण ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। गांव में नया और सुसज्जित उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए। पशु चिकित्सा केंद्र की पुन: स्थापना की जाए, ताकि पशुपालकों को राहत मिले।