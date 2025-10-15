Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

125 परिवारों और 1000 से अधिक मतदाताओं वाला गांव सुविधाओं से महरूम, जानें लोगों की दर्दनाक दास्तान

CG News: कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में स्थित जुगानी कैंप गांव 125 परिवारों और 1000 से अधिक मतदाताओं वाला होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं से वंचित है।

2 min read

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 15, 2025

गांव सुविधाओं से महरूम (Photo source- Patrika)

गांव सुविधाओं से महरूम (Photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में स्थित जुगानी कैंप गांव शासन-प्रशासन की उपेक्षा की एक मार्मिक कहानी बन गया है। लगभग 125 परिवारों और 1000 से अधिक मतदाताओं वाला यह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। तीन अलग-अलग पंचायतों- जुगानी कलार, कुल्हाड़गांव और चुरेगांव—का आश्रित होने के कारण यह गांव विकास की मुख्यधारा से कट गया है।

पशुपालन में अग्रणी, पर पशु चिकित्सालय नहीं- घोर विडंबना: जुगानी कैंप क्षेत्र का प्रमुख दुग्ध उत्पादक ग्राम है, जहाँ अधिकांश लोग पशुपालन पर निर्भर हैं। यहां एक छोटी डेयरी भी संचालित होती है। बावजूद इसके, गांव में पशु चिकित्सा केंद्र तक नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि दंडकारण्य प्रोजेक्ट के दौरान यहां पशु चिकित्सा केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब वह केवल इतिहास बनकर रह गया है।

CG News: ग्रामीणों की मांग - ‘अब और बर्दाश्त नहीं’

गांव के तापस सरकार, संजु हालदार, स्वपन बोस और अन्य ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से सख्त लहजे में कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उनकी प्रमुख माँगें इस प्रकार हैं -जुगानी कैंप को पूर्ण ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। गांव में नया और सुसज्जित उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाए। पशु चिकित्सा केंद्र की पुन: स्थापना की जाए, ताकि पशुपालकों को राहत मिले।

विकास की ‘ट्रिपल उपेक्षा’: 3 पंचायतों में बंटा गांव, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं

गांव के लोगों का कहना है कि तीन पंचायतों का आश्रित होने के कारण किसी भी पंचायत ने अब तक यहां के विकास की जिम्मेदारी नहीं ली। सड़कें जर्जर हैं, बारिश में चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी स्तर पर मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण जुगानी कैंप ‘‘अस्तित्वहीन गांव’’ बनकर रह गया है।

सवाल यह है - कब मिलेगा ‘वजूद’?

जुगानी कैंप के ग्रामीणों की यह आवाज प्रशासन की उदासीनता पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। क्या सरकार 1000 से अधिक मतदाताओं वाले इस जागरूक और मेहनती गांव को यूँ ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखेगी? अब जरूरत है कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे और इस उपेक्षित गांव को उसका ‘वजूद’ और विकास का अधिकार वापस दिलाए।

सुभाष मंडल, रितेश राय, संजु हालदार (ग्रामीण): केंद्र शासन ने हमें विस्थापित कर यहां बसाया था, तब स्वास्थ्य केंद्र था। दंडकारण्य प्रोजेक्ट खत्म होते ही हमारी किस्मत भी खत्म हो गई। आज हम आस-पास की पंचायतों के मोहताज हैं।हमे कोई सुविधा नही मिलती है।

विश्वनाथ सिकदार, बबलू मंडल, तापस सरकार (ग्रामीण): हम सबसे ज्यादा दूध देते हैं, लेकिन पशुओं के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं। बीमार पशुओं को 2-3 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है या फिर अपनी जेब से डॉक्टर बुलाना पड़ता है। यह हमारे साथ अन्याय है।

इलाज के लिए 3 किलोमीटर का सफर

CG News: गांव में पहले जो उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित था, उसका भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है।एएनएम नर्स की ड्यूटी भी बंद कर दी गई और स्वास्थ्य सेवाएँ अब 3 किमी दूर जुगानी कलार में स्थानांतरित कर दी गई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2025 02:14 pm

Published on:

15 Oct 2025 02:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / 125 परिवारों और 1000 से अधिक मतदाताओं वाला गांव सुविधाओं से महरूम, जानें लोगों की दर्दनाक दास्तान

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

NITI Aayog Ranking: कोंडागांव जिले ने फिर बढ़ाया प्रदेश का मान, राष्ट्रीय स्तर पर मिला प्रथम पुरस्कार

NITI Aayog Ranking (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

छात्रावास में हड़कंप! 10 साल की बच्ची की रहस्यमयी मौत, वजह जानकर पुलिस भी हुई हैरान

मौत (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

CG Twin Tunnels: छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल, रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे को मिलेगा बड़ा लाभ

छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

Bastar Sports News: भोपाल में चमकी छत्तीसगढ़ की बेटी, 200 मीटर दौड़ में विशाखा यादव बनी राष्ट्रीय विजेता

Bastar Sports News (Photo source- Patrika)
कोंडागांव

बस्तर की हर्बल-चाय ने जीता WWE स्टार का दिल, सौरव गुर्जर बोले– ऐसा प्राकृतिक मॉडल दुनिया में नहीं

Bastar organic farming (Photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.