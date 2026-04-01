CG Road Accident: NH-30 पर 5 घंटे में दो बड़े हादसे, 6 ट्रक आपस में भिड़े, 4 घायल

दोनों हादसों के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। घटनास्थल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली और केशकाल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू किया और हालात पर नियंत्रण पाया। प्रारंभिक जांच में दोनों हादसों के पीछे तेज रफ्तार और लापरवाही को मुख्य कारण माना जा रहा है। खासकर सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों के पीछे पर्याप्त संकेत या सुरक्षा इंतजाम न होना भी दुर्घटनाओं की वजह बन रहा है।