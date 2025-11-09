Deepak Baij Statement: सरेंडर के नाम पर सियासत? दीपक बैज ने सरकार पर झीरम जैसी साजिश का लगाया आरोप

Deepak Baij Statement: इससे पहले भी वर्ष 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तब भी ऐसा ही कहा गया था, लेकिन समय व तिथि बढ़ती गई अब सरकार कोई बहाना बनाकर वर्ष 2028 में समाप्त होने की बात न कह दे। उन्होंने कहा कि, असली नक्सलियों का सरेंडर हो, फर्जी एनकाउंटर न हो सरकार से हमारी यह मांग है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम, झुमुकलाल दीवान, नरेंद्र देवांगन, रितेश पटेल सहित अन्य मौजूद रहे।