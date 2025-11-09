Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

Deepak Baij Statement: सरेंडर के नाम पर सियासत? दीपक बैज ने सरकार पर झीरम जैसी साजिश का लगाया आरोप

Deepak Baij Statement: कोंडागांव में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Nov 09, 2025

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान (photo source- Patrika)

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान (photo source- Patrika)

Deepak Baij Statement: वर्तमान में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन थमा हुआ है, जहां नक्सलियों की बड़ी संख्या में सरेंडर हो रहा है वहां से एक किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री गण मौजूद है। लेकिन वे सरेंडर स्थल पर पहुंच आत्मसमर्पित नक्सलियों से बात भी नहीं कर रहे नक्सलियों और सरकार के बीच क्या वार्ता हुई है कहीं यहां झीरम 02 करने की साजिश तो नही।

उक्त बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कोंडागांव में कही। उन्होंने कहा कि, नक्सल मुक्त हो, इलाके में शांति आये हम भी चाहते है, लेकिन आदिवासियों को टारगेट करके नहीं, कोई निर्दोष को न फंसाया जाय। उन्होंने कहा कि, सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्ति का दावा कर रही है, लेकिन यह दावा कोई नई नहीं है।

Deepak Baij Statement: इससे पहले भी वर्ष 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तब भी ऐसा ही कहा गया था, लेकिन समय व तिथि बढ़ती गई अब सरकार कोई बहाना बनाकर वर्ष 2028 में समाप्त होने की बात न कह दे। उन्होंने कहा कि, असली नक्सलियों का सरेंडर हो, फर्जी एनकाउंटर न हो सरकार से हमारी यह मांग है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बुधराम नेताम, झुमुकलाल दीवान, नरेंद्र देवांगन, रितेश पटेल सहित अन्य मौजूद रहे।

17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर, शासन की नीति से प्रभावित होकर लौटी मुख्यधारा में
महिला नक्सली सरेंडर (photo source- Patrika)

09 Nov 2025 01:13 pm

