Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोंडागांव

22 लाख के इनामी नक्सली दंपती सहित 4 ने किया सरेंडर, ब्लास्ट और नक्सल हमले में थे शामिल

Naxalites Surrender: बस्तर के कोंडागांव में एक साथ 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी चारों नक्सलियों पर कुल 22 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2025

नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)
नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण (Photo source- Patrika)

Naxalites Surrender: सुरक्षा बलों के लगातार कार्यवाही, नक्सलियों के मारे जाने से, संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद, सीनियर लीडरों के आत्मसमर्पण व समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सुरक्षित पारिवारिक जीवन जीने की चाह के चलते कर रहे आत्मसमर्पण। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार के समक्ष समाज की मुख्यधारा में जुड़कर जीवन यापन करने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने पहुंचे।

आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों में लक्ष्मण कोर्राम उर्फ जुन्नू, मड्डो उर्फ जरीना, पांडूराम शामिल है। आत्मसमर्पित नक्सली जिला कोण्डागांव, कांकेर, बस्तर, दन्तेवाड़ा व मानपुर मोहला क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फायरिंग, आम नागरिक की हत्या, लूटपाट, शासकीय भवन क्षतिग्रस्त, रोड काटकर मार्ग अवरूद्ध, अपहरण, आगजनी जैसे विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल रहें हैं। आत्मसमर्पण के दौरान भावेश चौधरी, रूपेश कुमार डाण्डे, सतीष भार्गव, विकासचंद राय, मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 11:48 am

Published on:

20 Aug 2025 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / 22 लाख के इनामी नक्सली दंपती सहित 4 ने किया सरेंडर, ब्लास्ट और नक्सल हमले में थे शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.