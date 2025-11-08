Road Accident: NH-30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने CAF जवान को रौंदा, मौके पर हुई मौत

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शंकरलाल नाग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही केशकाल पुलिस मौके पर पहुँची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से फरसगांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है।