Road Accident: NH-30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने CAF जवान को रौंदा, मौके पर हुई मौत

Road Accident: केशकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। लकड़ी से लदा तेज रफ्तार ट्रक बाइक को रौंदते हुए निकल गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 08, 2025

तेज रफ्तार ट्रक ने CAF जवान को रौंदा (photo source- Patrika)

तेज रफ्तार ट्रक ने CAF जवान को रौंदा (photo source- Patrika)

Road Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (एनएच -30) पर गुलबापारा के पास शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब लकड़ी के गोले से भरा तेज रफ्तार ट्रक (क्रमांक सीजी4 एमए 2625) ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

Road Accident: इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त

मृतक की पहचान आरक्षक शंकरलाल नाग के रूप में हुई है, जो नगर पंचायत फरसगांव के निवासी थे और उरांदाबेड़ा थाने में पदस्थ थे। जानकारी के अनुसार, वे अपने बड़े भाई के साथ मोटरसाइकिल (क्रमांक सीजी 27 एन 9479) से एक शोक कार्यक्रम में शामिल होने कोहकामेटा गए थे और लौटते समय यह हादसा हुआ।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शंकरलाल नाग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही केशकाल पुलिस मौके पर पहुँची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे से फरसगांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है।

युवक के गाल आर-पार हुआ पत्थर

Road Accident: ग्राम हलामी मुंजमेटा निवासी रामनाथ बुधवार की शाम नारायणपुर से बाइक से अपने घर मुंजमेटा लौट रहे थे, तभी गढ़बेंगाल के पास एक ट्रक का टायर फट गया। टायर फटने के साथ ही सड़क पर पड़े छोटे पत्थर जोर से उछले, जिनमें से एक पत्थर युवक के गाल में जा लगा और आर-पार हो गया।

घटना के बाद युवक के दोस्त ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनके गाल में टांके लगाए है। इससे फिलहाल घायल का इलाज जारी है। ओरछा रोड पर इन दिनों छोटे-छोटे पत्थर बिखरे पड़े हैं, जिससे सड़क बेहद खतरनाक बन चुकी है।

Published on:

08 Nov 2025 11:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Road Accident: NH-30 पर तेज रफ्तार ट्रक ने CAF जवान को रौंदा, मौके पर हुई मौत

