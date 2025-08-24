नालाझर मुठभेड़ की हो जांच… सर्व आदिवासी समाज ने लगाया ये गंभीर आरोप, संभागभर से पहुंचे थे पदाधिकारी

CG News: सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग द्वारा स्थानीय सर्व आदिवासी भवन, कोंडागांव में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केशकाल ब्लॉक के कोहकामेटा-नालाझर में हुई नक्सली मुठभेड़ को समाज पदाधिकारी ने फर्जी बताया है। वही पदाधिकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, मुठभेड़ और नक्सली समर्पण की घटनाएं अक्सर योजनाबद्ध और अवैध तरीके से अंजाम दी जा रही हैं। जिससे निर्दोष आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है।
ज्ञात हो कि, इसी मामले को लेकर पिछले दिनों कांग्रेसियों ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी बताते, पुलिस की गोली से घायल हुए आदिवासी युवक को सरकारी नौकरी वह एक करोड़ मुआवजा देने के साथ ही इस मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्यवाही करने मांग की थी। इस दौरान आदिवासी समाज बस्तर संभाग के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, संभागीय महासचिव तिमोती लकड़ा, बंगाराम,गंगा नाग सदाराम ठाकुर,धनीराम, तुलसी नेताम , शंभूनाथ देहारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया।
सर्व आदिवासी समाज ने प्रशासन से मुठभेड़ों की न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि, बस्तर अंचल में आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय और उत्पीड़न को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।