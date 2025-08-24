नालाझर मुठभेड़ की हो जांच… सर्व आदिवासी समाज ने लगाया ये गंभीर आरोप, संभागभर से पहुंचे थे पदाधिकारी

ज्ञात हो कि, इसी मामले को लेकर पिछले दिनों कांग्रेसियों ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी बताते, पुलिस की गोली से घायल हुए आदिवासी युवक को सरकारी नौकरी वह एक करोड़ मुआवजा देने के साथ ही इस मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्यवाही करने मांग की थी। इस दौरान आदिवासी समाज बस्तर संभाग के संभागीय अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, संभागीय महासचिव तिमोती लकड़ा, बंगाराम,गंगा नाग सदाराम ठाकुर,धनीराम, तुलसी नेताम , शंभूनाथ देहारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया।