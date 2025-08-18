मुठभेड़ पर जारी पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के बाद राजनीति में हलचल, दोनों दलों ने एक-दूसरे पर साधा निशाना

CG News: पिछले दिनों केशकाल थाना क्षेत्र के कोहकामेटा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ को लेकर अब भाजपा व कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। घटना को लेकर पुलिस के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी होते ही जिले के की राजनीति में सियासत शुरू हो गई जहां कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री मोहन मरकाम इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार नक्सलियों को नही बस्तर के आदिवासियों को टारगेट में ले रही है। तो वही भाजपा की मौजूदा विधायक लता उसेंडी ने कहा कि कांग्रेस को जहां स्वार्थ नजर आता है, उधर पलट जाते।
पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर मुठभेड़ की बात कही है, जो सत्य है। कांग्रेस इसे अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक रंग दे रही है। वही पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान नक्सलियों व पुलिस के बीच फायरिंग हुई थी। वही घटनास्थल से हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद हुई है।
CG News: इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 7 सदस्य जांच दल गठित की है। जिसमें संयोजक पूर्व मंत्री मोहन मरकाम, बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी, पूर्व विधायक संतराम नेताम, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री रवि घोष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम सहित कोंडागांव जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुधराम नेताम शामिल जो कि, मौका का मुआयना करते हुए पीड़ित, ग्रामीणों से मुलाक़ात कर वास्तविकता की जाँच कर रिपोर्ट पीसीसी को पेश करेंगे जिसके आधार पर कार्यवाही की मांग को लेकर रणनीति तय की जाएगी।