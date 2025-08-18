मुठभेड़ पर जारी पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के बाद राजनीति में हलचल, दोनों दलों ने एक-दूसरे पर साधा निशाना

CG News: पिछले दिनों केशकाल थाना क्षेत्र के कोहकामेटा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ को लेकर अब भाजपा व कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। घटना को लेकर पुलिस के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी होते ही जिले के की राजनीति में सियासत शुरू हो गई जहां कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री मोहन मरकाम इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार नक्सलियों को नही बस्तर के आदिवासियों को टारगेट में ले रही है। तो वही भाजपा की मौजूदा विधायक लता उसेंडी ने कहा कि कांग्रेस को जहां स्वार्थ नजर आता है, उधर पलट जाते।