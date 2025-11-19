CG Accident: कोंडागांव में रफ्तार का कहर, खडी ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौके पर मौत

खडी ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो (Photo Patrika)
CG Accident: कोण्डागांव के फरसगांव में बीती रात नेशनल हाईवे-30 पर दिल दहला देने वाला सड़क हादसे की घटना सामने आई है। जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि, वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो गंभीर रूप से घटल यात्रियों को तत्काल जगदलपुर रेफर किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार स्कार्पियो में कुल 12 लोग सवार थे, जो कोंडागांव से अपने गृह ग्राम बड़ा डोंगर (भैंसाबेड़ा) लौट रहे थे। यह दुर्घटना कोंडागांव सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मसौरा टोल प्लाज़ा के पास हुई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव दल द्वारा तुरंत सभी घायलों को बाहर निकाला गया।
यह दुर्घटना कोंडागांव सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मसौरा टोल प्लाजा के पास हुई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सभी मृतक फरसगांव क्षेत्र के बड़ा डोंगर, भैंसाबेड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल, पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।
लखन मण्डावी, भूपेंद्र मण्डावी, रूपेश मण्डावी, नूतन मांझी, शत्रुघ्न मांझी ।
