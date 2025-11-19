CG Accident: कोंडागांव में रफ्तार का कहर, खडी ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौके पर मौत

CG Accident: कोण्डागांव के फरसगांव में बीती रात नेशनल हाईवे-30 पर दिल दहला देने वाला सड़क हादसे की घटना सामने आई है। जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मारते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना भीषण था कि, वाहन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो गंभीर रूप से घटल यात्रियों को तत्काल जगदलपुर रेफर किया गया है।