कोंडागांव

Timber Smuggling: गांव के लोगों ने मिलकर पकड़ा लकड़ी तस्कर, पुलिस भी देख रह गई हैरान

Timber Smuggling: गांव में ग्रामीणों और वन प्रबंधन समिति की सतर्कता से एक बड़ी लकड़ी तस्करी का मामला पकड़ा गया।

less than 1 minute read

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 23, 2025

Timber Smuggling (Photo source- Patrika)

Timber Smuggling (Photo source- Patrika)

Timber Smuggling: ग्राम मगेदा में ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस से शनिवार को एक बड़ी लकड़ी तस्करी का मामला उजागर हुआ। गांव के ही निवासी गंगाराम को उस समय ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जब वह अवैध रूप से चिरान की गई लकड़ी ट्रैक्टर में लादकर ओडिशा की ओर ले जा रहा था। यह कार्रवाई वन परिक्षेत्र माकड़ी के अंतर्गत की गई।

Timber Smuggling: जानें कैसे पकड़ाया आरोपी

ग्रामीणों और वन प्रबंधन समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को रोका और तस्करी कर रहे आरोपी को पकड़ लिया। मौके से साल की 34 नग और बीजा की 10 नग, कुल 44 नग चिरान लकड़ी बरामद की गई। जब्त लकड़ी की अनुमानित कीमत 1,00,000 रुपए तथा ट्रैक्टर की कीमत लगभग रू 11,00,000 बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी गंगाराम पिछले कई महीनों से क्षेत्र में अवैध चिरान और लकड़ी तस्करी में संलिप्त था। ग्रामीणों को उसकी गतिविधियों पर पहले से संदेह था। शनिवार को उन्होंने योजना बनाकर आरोपी को पकड़ लिया।

ग्रामीणों और समिति की सक्रियता से मिली सफलता

Timber Smuggling: इस कार्रवाई में वन प्रबंधन समिति के सदस्य रमेश मरकाम, शंकरलाल मरकाम, भुनेश्वर नेताम, आसमन नेताम, महेश नेताम और रमेश नेताम की विशेष भूमिका रही। सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और लकड़ी व ट्रैक्टर जब्त किया। ग्रामीणों की सतर्कता से न केवल एक बड़े तस्कर को पकड़ा गया, बल्कि अवैध चिरान पर रोक लगाने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी गया।

Updated on:

23 Oct 2025 12:05 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Timber Smuggling: गांव के लोगों ने मिलकर पकड़ा लकड़ी तस्कर, पुलिस भी देख रह गई हैरान

