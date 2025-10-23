Timber Smuggling: गांव के लोगों ने मिलकर पकड़ा लकड़ी तस्कर, पुलिस भी देख रह गई हैरान

ग्रामीणों और वन प्रबंधन समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को रोका और तस्करी कर रहे आरोपी को पकड़ लिया। मौके से साल की 34 नग और बीजा की 10 नग, कुल 44 नग चिरान लकड़ी बरामद की गई। जब्त लकड़ी की अनुमानित कीमत 1,00,000 रुपए तथा ट्रैक्टर की कीमत लगभग रू 11,00,000 बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी गंगाराम पिछले कई महीनों से क्षेत्र में अवैध चिरान और लकड़ी तस्करी में संलिप्त था। ग्रामीणों को उसकी गतिविधियों पर पहले से संदेह था। शनिवार को उन्होंने योजना बनाकर आरोपी को पकड़ लिया।