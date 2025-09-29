Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

यहां मंडरा रहा मौत का खतरा! एक साथ 47 हाथियों का दल कर रहे विचरण, वन विभाग Alert

Elephant News: रायगढ़ जिले में एक बार फिर से खरसिया रेंज के जंगल में एक बेबी एलिफेंट ने जन्म लिया है। यहां हाथियों के पैर के निशान दिखने बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि करीब 47 हाथियों का दल छाल रेंज में पहुंच गया।

2 min read

कोरबा

image

Khyati Parihar

Sep 29, 2025

हाथी (Photo Patrika)

हाथी (Photo Patrika)

CG ElephantNews: रायगढ़ जिले में एक बार फिर से खरसिया रेंज के जंगल में एक बेबी एलिफेंट ने जन्म लिया है। यहां हाथियों के पैर के निशान दिखने बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि करीब 47 हाथियों का दल छाल रेंज में पहुंच गया। जिसे वन विभाग की टीम ने निगरानी शुरू कर दी है।

रायगढ़ वन मंडल के खरसिया रेंज के जोबी परिसर क्षेत्र में शनिवार (27 सितंबर) को ग्रामीणों को हाथी शावक के जन्म लेने का प्रमाण मिला। जिसके बाद इसकी जानकारी वन अमले को दी गई। ऐसे में विगत दो माह में हाथी का तीसरा शावक जन्म लिया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर मादा हाथी ने बेबी एलिफेंट को जन्म दिया है वहां हाथियों के पैरों के निशान मिले है।

वहीं विगत धरमजयगढ़ वनमंडल के बाकारूमा रेंज के धवराभांठा बीट में 20 अगस्त की सुबह मादा हाथी ने एक शावक को जन्म दिया था। इसके बाद गणेश चतुर्थी के समय घरघोड़ा परिक्षेत्र में 2 सितंबर की सुबह एक मादा हाथी ने शावक को जन्म दिया। वहीं अब खरसिया रेंज में बेबी एलिफेंट को जन्म देने के बाद दल छाल रेंज के बंगरसुता में चले गया हैं।

क्या कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में खरसिया रेंजर लीला पटेल ने बताया कि जोबी परिसर में शावक का जन्म हुआ है। पास में छाल रेंज लगा हुआ है, ऐसे में सुबह हाथी का दल छाल रेंज की ओर चले गया। आस-पास में सतर्क रहने कहा गया है और हाथियों के दल आने पर उसके मूवमेंट पर लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि कोई अनहोनी न हो सके।

47 हाथियों का दल कर रहा विचरण

वन विभाग के मुताबिक इस क्षेत्र में 47 हाथियों का दल विचरण कर रहा था और उसी में से एक मादा हाथी ने शावक को जन्म दिया है। जिसके बाद हाथियों का दल छाल रेंज के बंगरसुता के जंगल में पहुंच गया। मामले की जानकारी लगने के बाद छाल रेंज के हाथी मित्र दल के सदस्य इसकी निगरानी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Elephants killed woman: रात में घर ढहा रहा था 11 हाथियों का दल, भागते समय महिला को हाथी ने कुचला, पति की बची जान
अंबिकापुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 03:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / यहां मंडरा रहा मौत का खतरा! एक साथ 47 हाथियों का दल कर रहे विचरण, वन विभाग Alert

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ठेका कर्मचारियों को मिलेगा परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड और बोनस, 8 हजार से अधिक मजदूरों को मिलेगा… जानें कब होगा भुगतान

बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)
कोरबा

शिक्षक की बेरुखी के कारण छात्र की आंख की रोशनी गई, संयुक्त संचालक ने किया निलंबित, जानें क्या है पूरा माजरा

निलंबित (photo- unsplash image)
कोरबा

कोरबा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, देखें Live Video

कोरबा में भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कहा- पहले से ही आम लोग महंगाई से परेशान…

बिजली बिलों की बढ़ोतरी पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कहा- पहले से ही आम लोग महंगाई से परेशान...(photo-patrika)
कोरबा

स्कूल में बड़ी लापरवाही! छात्र की चली गई आंख की रोशनी, शिक्षिका निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला…

Teacher suspended (Photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.