यहां मंडरा रहा मौत का खतरा! एक साथ 47 हाथियों का दल कर रहे विचरण, वन विभाग Alert

रायगढ़ वन मंडल के खरसिया रेंज के जोबी परिसर क्षेत्र में शनिवार (27 सितंबर) को ग्रामीणों को हाथी शावक के जन्म लेने का प्रमाण मिला। जिसके बाद इसकी जानकारी वन अमले को दी गई। ऐसे में विगत दो माह में हाथी का तीसरा शावक जन्म लिया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर मादा हाथी ने बेबी एलिफेंट को जन्म दिया है वहां हाथियों के पैरों के निशान मिले है।