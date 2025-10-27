बड़ी खुशखबरी! महिलाओं को LPG सिलेंडर देने फिर लिए जाएंगे आवेदन, इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ, जानें

कोरबा में बीपीएल परिवार को घरेलू गैस कनेक्शन देने के लिए दूसरी बार कोशिश हो रही है। इसके पहले भी केंद्र सरकार की ओर से पहले चरण में तीन हजार से अधिक आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा मुहैया कराया गया था। अब दूसरे चरण में छूटे हुए परिवारों को सरकार इस योजना के लाभ से बांधना चाह रही है। इसके लिए प्रदेश में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें कोरबा भी शामिल है। कोरबा में एक गैस एजेंसी के संचालक ने बताया कि इस संबंध में उन्हें प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है। बताया गया है कि जल्द ही जिला स्तर पर उज्जवला समिति का गठन किया जाएगा। इस पर निर्णय लिए जाएंगे।