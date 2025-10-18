ठेका मजदूरों के बोनस भुगतान में देरी पर BMS ने जताई नाराजगी, कोल इंडिया प्रबंधन के साथ हुई बैठक…

ठेका मजदूरों के बोनस भुगतान में देरी पर BMS ने जताई नाराजगी(photo-patrika)
Diwali Bonus 2025: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के कोल प्रभारी के. लक्ष्मा रेड्डी के नेतृत्व में कोल इंडिया प्रबंधन के साथ बैठक हुई। बैठक में ठेका श्रमिकों को पीएलआई व बोनस भुगतान में हो रही देरी पर बीएमएस नेताओं ने प्रबंधन के समक्ष नाराजगी जताई। बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद, निदेशक मानव संसाधन डॉ. विनय रंजन, ईडी एचआर गौतम बनर्जी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बीएमएस पदाधिकारियों ने प्रबंधन से स्पष्ट कहा कि ठेका मजदूरों को अब तक बोनस नहीं मिला है, जिससे श्रमिकों में नाराजगी है। इस पर कोल इंडिया प्रबंधन ने तत्काल सभी अनुषांगिक कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि दिवाली से पूर्व सभी ठेका कामगारों को पीएलआई-बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष संजय चौधरी, महामंत्री सुजीत सिंह, संजय सिंह, अशोक मिश्रा आदि उपस्थित थे।
सुधीर घुरडे और सुस्मिता पटेल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी भूमिगत खदानों में मैन राईडर, सभी खदानों में पीने के पानी की व्यवस्था, महिला एवं पुरूष कर्मियों के लिए अलग शौचालय साथ ही भूमिगत खदानों में शौचालयों की व्यवस्था प्रदान की जाए नियमित गैर अधिकारी कर्मियों की भर्ती किया जाए नियमित कर्मचारियों की भागीदारी न्यूनतम 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने कोल इंडिया, सिंगरेनी और नैवेली में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों को एचपीसी वेजेस।
सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा, आवासीय व्यवस्था, जॉब सुरक्षा, सालाना बोनस, सीएमपीएफ भुगतान एवं अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं का पुता क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए सुरक्षा नियमों के धड़ल्ले से हो रहे उल्लंघन पर रोक लगाते हुए सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए, अंधाधुन्द उत्पादन टारगेट से हो रहे प्रक्षण एवं असुरक्षित माइनिंग पर यथाशीघ्र अंकुश लगाया जाए।
कोल इंडिया में मल्टी-स्पेशालिटी अस्पताल का निर्माण, सेवानिवृत्त कर्मियों के सीपीआरएमएस स्कीम में कैशलेस इलाज, सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करने, कोल इंडिया के सभी अनुषांगिक कंपनी और सिंगरेनी एवं नैवेली कंपनी में एक जैसा सदस्यता सत्यापन ,चेक ऑफ सिस्टम, आईआर प्रणाली सुनिश्चित करने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।
