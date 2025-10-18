Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी…

Diwali Advance Salary: बालोद जिले में धनतेरस और दीपावली के पहले शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के खाते में अक्टूबर का वेतन एडवांस में मिलना शुरू हो गया है।

less than 1 minute read

बालोद

image

Shradha Jaiswal

Oct 18, 2025

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी...(photo-patrika)

Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी...(photo-patrika)

Diwali Advance Salary: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धनतेरस और दीपावली के पहले शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के खाते में अक्टूबर का वेतन एडवांस में मिलना शुरू हो गया है। सभी कर्मचारियों को 17 और 18 अक्टूबर तक वेतन दिया जाएगा। इस धनतेरस पर बाजारों में जमकर ग्राहकी होने की उम्मीद है।

जिला कोषालय के मुताबिक जिले में लगभग 10 हजार शासकीय कर्मचारी अधिकारी है। नगरीय निकाय, बजली विभाग एवं कुछ और विभागों को छोड़कर। इन सभी कर्मचारियों को जिला कोषालाय से लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि खाते में डाली जाती है।

Diwali Advance Salary: पहले जारी होती थी 28-29 को राशि

पहले कर्मियों को मासिक वेतन की राशि 28-29 तारीख को डाल दी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश व कर्मियों के हित में फैसला लेते हुए 10-12 दिन पहले ही अक्टूबर का वेतन डाल दिया गया है।

जिला कोषालय अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार को शासन के आदेशानुसार लगभग 5 हजार शासकीय कर्मियों के खाते में लगभग 30 करोड़ रुपए डाले गए। बचे कर्मियों के खाते में शनिवार को राशि पहुंच जाएगी।

बालोद

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान…

छत्तीसगढ़ में सीजन का पहला कोहरा! घटने से बढ़ा हादसों का खतरा, वाहन चालक रखें ध्यान...(photo-patrika)
बालोद

बालोद में मां-बेटी की लाश मिलने से मचा हड़कंप, 13 साल के बेटे ने देखा भयावह मंजर… डेढ़ साल पहले कांस्टेबल पति की हुई थी मौत

बालोद

Diwali Bonus: 10 हजार कर्मचारियों को 70 करोड़ रुपए का बोनस जारी, फटाफट चेक करें अकाउंट

Diwali Bonus 2025
बालोद

धनतेरस आज : बाजार सजकर तैयार, दुकानों में रही भीड़

धनतेरस के साथ शनिवार से पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। शुभ मुहूर्त में घरों में 13 दीये जलाकर उत्सव की शुरुआत करेंगे। पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी है। इस बार धनतेरस खास माना जा रहा है।
बालोद

गोबर के दीयों से रौशन होंगे घर, आत्मनिर्भरता की लौ जलाती स्वसहायता समूहों की महिलाएं

गोबर के दीयों से रौशन होंगे घर (Photo source- Patrika)
