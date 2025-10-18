Diwali Advance Salary: दिवाली से पहले खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों को मिला वेतन का तोहफा, 30 करोड़ रुपए हुए जारी…

Diwali Advance Salary: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धनतेरस और दीपावली के पहले शासकीय कर्मचारी और अधिकारियों के खाते में अक्टूबर का वेतन एडवांस में मिलना शुरू हो गया है। सभी कर्मचारियों को 17 और 18 अक्टूबर तक वेतन दिया जाएगा। इस धनतेरस पर बाजारों में जमकर ग्राहकी होने की उम्मीद है।