दिवाली से पहले निगमों में आर्थिक तंगी! प्लेसमेंट कर्मियों को नहीं मिला अक्टूबर का वेतन, खुशियों पर संकट का साया

नगर निगम, भिलाई की आर्थिक स्थिति सबसे खराब बताई जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली करने वाली एजेंसी अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। नतीजतन 1500 से अधिक प्लेसमेंट कर्मियों का भुगतान अटक गया है। आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने निर्देश दिया है कि त्योहार से पहले प्लेसमेंट कर्मियों के खातों में भी वेतन पहुंच जाएगा। निगम में करीब 800 नियमित कर्मचारी हैं, जिनके वेतन और पीएफ पर हर माह लगभग 4 करोड़ रुपए का व्यय होता है।