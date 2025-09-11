Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CAF जवान ने साली और चाचा ससुर को मारी गोली, चौंकाने वाली वजह आई सामने, जानें…

CG Double Murder: कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के जवान ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे ससुराल पहुंचकर साली और चाचा ससुर की सर्विस राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 11, 2025

CAF जवान ने साली और चाचा ससुर को मारी गोली, चौंकाने वाली वजह आई सामने, जानें...
CAF जवान ने साली और चाचा ससुर को मारी गोली, चौंकाने वाली वजह आई सामने, जानें...(photo-patrika)

CG Double Murder: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के जवान ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे ससुराल पहुंचकर साली और चाचा ससुर की सर्विस राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की वजह घरेलू विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

CG Double Murder: कोरबा के ग्राम भिलाईबाजार की घटना

कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किमी दूर ग्राम महुआडीह (भिलाईबाजार) में जवान तेसराम बिंझवार सर्विस रायफल लेकर अपने ससुर के घर पहुंचा। वहां घर में मौजूद 17 साल की साली मदालसा पर तीन से चार गोली मारी। एक गोली मदालसा के हाथ को छेदते हुए बाहर निकल गई। दूसरी उसके पैर पर लगी। तीसरी और चौथी गोली मदालसा के सीने में लगी।

जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर परिवार में कोहराम मच गया। जान बचाने के लिए आसपास के लोग इधर-उधर भागने लगे। ससुराल में करीब 10 से 15 मिनट तक कोहराम मचाने के बाद जवान आगे की ओर बढ़ा। तभी रास्ते में उमनेंदीभाठा में चाचा ससुर राजेश बिंझवार मिला, जो महुआडीह में घटना की जानकारी मिलने पर वह मदालसा को देखने के लिए आ रहा था। लेकिन जवान ने राजेश के सीने पर दो से तीन राउंड गोली चलाई। जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई।

