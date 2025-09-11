CAF जवान ने साली और चाचा ससुर को मारी गोली, चौंकाने वाली वजह आई सामने, जानें…

जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर परिवार में कोहराम मच गया। जान बचाने के लिए आसपास के लोग इधर-उधर भागने लगे। ससुराल में करीब 10 से 15 मिनट तक कोहराम मचाने के बाद जवान आगे की ओर बढ़ा। तभी रास्ते में उमनेंदीभाठा में चाचा ससुर राजेश बिंझवार मिला, जो महुआडीह में घटना की जानकारी मिलने पर वह मदालसा को देखने के लिए आ रहा था। लेकिन जवान ने राजेश के सीने पर दो से तीन राउंड गोली चलाई। जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई।